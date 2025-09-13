Πολωνία: Συναγερμός για ρωσικά drones - Έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν

Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη

Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από Reuters / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Efrem Lukatsky)
Πολωνία: Συναγερμός Για Ρωσικά Drones
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν το Σάββατο (13/9) για την ενίσχυση της αεράμυνας της Πολωνίας, μετά τον αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Βαρσοβίας.

To ΝΑΤΟ στέλνει «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχύσει τα σύνορα με Ρωσία

Προληπτικά, οι αρχές προχώρησαν και σε προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της πόλης Λούμπλιν.

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων διευκρίνισε ότι η επιχείρηση έλαβε χώρα κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με στόχο τη «διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του εναέριου χώρου». Η κινητοποίηση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drones εντός πολωνικού εδάφους, με την υποστήριξη και αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Το σχόλιο - γρίφος του Τραμπ για τη ρωσική επιθετικότητα: «Για πάμε…»

Το νέο αυτό επεισόδιο εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή διάχυση της ουκρανικής σύγκρουσης σε κράτη-μέλη της Συμμαχίας, με την Πολωνία να στέλνει σαφές μήνυμα πως κάθε παραβίαση των συνόρων της θα αντιμετωπιστεί άμεσα και με αποφασιστικότητα.

