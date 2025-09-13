Πολωνία: Συναγερμός για ρωσικά drones - Έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν το Σάββατο (13/9) για την ενίσχυση της αεράμυνας της Πολωνίας, μετά τον αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Βαρσοβίας.

Romania's defense ministry: Russian drone flew into Romanian airspace and disappeared from radar while being tracked by F-16s pic.twitter.com/IQ1MFzMFDu — BNO News Live (@BNODesk) September 13, 2025

Προληπτικά, οι αρχές προχώρησαν και σε προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της πόλης Λούμπλιν.

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων διευκρίνισε ότι η επιχείρηση έλαβε χώρα κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με στόχο τη «διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του εναέριου χώρου». Η κινητοποίηση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drones εντός πολωνικού εδάφους, με την υποστήριξη και αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT



Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Το νέο αυτό επεισόδιο εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή διάχυση της ουκρανικής σύγκρουσης σε κράτη-μέλη της Συμμαχίας, με την Πολωνία να στέλνει σαφές μήνυμα πως κάθε παραβίαση των συνόρων της θα αντιμετωπιστεί άμεσα και με αποφασιστικότητα.