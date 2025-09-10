Πολωνία: Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4 - «Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη μας»

Η απάντηση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας για το συμβάν με τα drones

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Κοσμος
Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ευρώπη, μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ευρώπη, μετά την κατάρριψη ρωσικών drone που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Πολωνικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4, κάτι που επιβεβαίωσε όπως λένε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώρας. Τι απαντά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας για το περιστατικό.

Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά τα ρωσικά drones

Νωρίτερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαρίας Ψαρά στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο γ.γρ. της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστώσει αν ήταν λάθος ή εσκεμμένη ενέργεια.

ΒΒC: «Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία»

«Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αποτελεί απερίσκεπτη συμπεριφορά, είτε έγινε σκόπιμα είτε όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ρούτε.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ρούτε ανέφερε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία και πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αξιολόγηση της κατάστασης.

 

 

Όπως είπε, στην κατάρριψη των ρωσικών drones συμμετείχαν αρκετοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους η Ολλανδία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γερμανία.

«Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε την κλιμάκωση. Σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο συμμάχων, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε έτοιμοι», υπογράμμισε ο Ρούτε απευθυνόμενος και προειδοποίησε ότι «οι σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας».

Φυσικά θα παίξει ρόλο και τι θα πουν οι Αμερικανοί επιτελείς τις επόμενες ώρες, καθώς αυτή την ώρα είναι νύχτα στις ΗΠΑ.

Ρωσία: «Δε σχεδιάζαμε να πλήξουμε στόχους στην Πολωνία»       

Μετά τις ενέργειες του ΝΑΤΟ, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα drones πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, αλλά δε σχεδίαζε να πλήξει οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.   

Σε ανακοίνωση του τόνισε ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και υπογράμμισε ότι «τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία φέρονται ότι παραβίασαν τα σύνορα με την Πολωνία, δεν έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων».      

«Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι στο εν λόγω ζήτημα να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας» προσθέτει η ανακοίνωση.    
 

Τι είναι το άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ 

Το Άρθρο 4 της Συνθήκης του NATO προβλέπει ότι οι χώρες-μέλη μπορούν να ζητήσουν συμβουλευτική συνάντηση με τα άλλα κράτη μέλη εάν αισθανθούν ότι απειλείται η ακεραιότητα της επικράτειάς τους, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά τους.

Ρουσόπουλος: «Αυτός είναι και δικός μας πόλεμος και πρέπει να δράσουμε αναλόγως»

Στις εξελίξεις των τελευταίων αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόδωρος Ρουσόπουλος.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεσήμανε ότι «αυτός είναι και δικός μας πόλεμος και πρέπει να δράσουμε αναλόγως»:

«Η αποψινή διέλευση των ρωσικών drones στην Πολωνία είναι μια ξεκάθαρη υπενθύμιση σε όλους μας ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν επηρεάζει μόνο την Ουκρανία. Ήδη έχει – και θα συνεχίσει να έχει – συνέπειες για ολόκληρη την Ευρώπη! Αυτός είναι και δικός μας πόλεμος και πρέπει να δράσουμε αναλόγως!», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

 

 

Ρωσία: «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση»

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της Πολωνίας ότι κατέρριψε ρωσικά drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ερωτηθείς για ρωσικά drones και τις δηλώσεις του Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να κάνουμε κανένα σχόλιο. Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα - είναι του υπουργείου Άμυνας».

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι το Κρεμλίνο δεν έλαβε κανένα αίτημα για επικοινωνία από την Πολωνία και απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα προέβη σε πρόκληση. 

«Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθούν να παρουσιάσουν έστω και κάποιο είδος επιχειρήματος», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας. 

Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι τα drones που κατέρριψε η Πολωνία στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας προέρχονταν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας. «Ένα πράγμα ξέρουμε. Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας», δήλωσε ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στη Βαρσοβία, Αντρέι Όρντας, μετά την αποχώρησή του από το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

 

