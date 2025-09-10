Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η χώρα δέχθηκε «επίθεση», καθώς περισσότερα από 10 ιπτάμενα αντικείμενα, τύπου drone, εισήλθαν στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στη δυτική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ορισμένα από τα drones καταρρίφθηκαν.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του στρατού ανέφερε μέσω X ότι η παραβίαση αυτή αποτελεί μια άνευ προηγουμένου πράξη επίθεσης, η οποία έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των Πολωνών πολιτών.

#Poland is under #Russian drone attack.



Multiple drones have been reportedly shot down by Polish air-defense with NATO partners.



Currently Shahed drones can be heard flying over #Warsaw and #Krakow



AMERICA MUST RESPOND NOW! HR2548 S1241 Sanction Russia Now! @StateDept @POTUS pic.twitter.com/pytVwmW1ac — Oleks Taran (@ollleks) September 10, 2025

Ο υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, δήλωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα και χρησιμοποίησαν οπλισμό εναντίον των εισβολέων, κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά σε έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Πολωνία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Έκτακτα μέτρα και συνεδριάσεις - Έκλεισαν τα αεροδρόμια

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς αρμόδιους για την εθνική ασφάλεια, ενώ ακολούθησε και πλήρης συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Σε ανάρτησή του λίγο πριν από τις 07:00 ώρα Ελλάδας, δήλωσε ότι ενημέρωσε προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον οποίο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία.

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Πολωνίας, το Σοπέν της Βαρσοβίας, τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας». Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το ίδιο συνέβη και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Η διαχειρίστρια εταιρία του αεροδρομίου τόνισε ότι οι πτήσεις ανεστάλησαν για λόγους ασφαλείας, αν και οι εγκαταστάσεις παρέμειναν ανοικτές.

Η Πολωνία είχε ήδη διαμαρτυρηθεί τον Αύγουστο, καταγγέλλοντας «εσκεμμένη πρόκληση» όταν ρωσικό drone συνετρίβη και εξερράγη στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο νέος πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία, δήλωσε πως θεωρεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να επιτεθεί και σε άλλες χώρες πέρα από την Ουκρανία. Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα για μια μόνιμη ειρήνη που έχουν ανάγκη οι δύο λαοί.