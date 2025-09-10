Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά τα ρωσικά drones

«Η προοπτική μιας μεγάλης στρατιωτικής διαμάχης είναι πιο κοντά από ποτέ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 13:53 Ιπποκράτειο: Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής
10.09.25 , 13:47 Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
10.09.25 , 13:42 Νέος σεισμός 3,7 Ρίχτερ τώρα στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
10.09.25 , 13:42 Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»
10.09.25 , 13:37 Μία immersive έκθεση για τον Vincent Van Gogh, έρχεται στην Ελλάδα!
10.09.25 , 13:35 Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
10.09.25 , 13:28 Νικόλαος Παΐσιος: Ο Έλληνας πυροσβέστης που αποθεώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο
10.09.25 , 13:13 Ροδέλαιο: Σύμμαχος ενάντια στην άνοια - Συμβάλλει στην καλή μνήμη
10.09.25 , 12:50 Το FINAL FOUR 2026 επιστρέφει στην Αθήνα!
10.09.25 , 12:38 Ο Χρυσός Οδηγός στο πλευρό του Make-A-Wish
10.09.25 , 12:32 Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
10.09.25 , 12:28 Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
10.09.25 , 12:21 Ποιον παίκτη περιμένει ο ΠΑΟΚ για να είναι πλήρης;
10.09.25 , 12:16 Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο
10.09.25 , 12:12 Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά τα ρωσικά drones
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία AP (Chancellery of the Prime Minister of Poland)
Συναγερμός σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνολικά 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας κατήγγειλε ότι έγιναν από τη Ρωσία ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ενώ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

ΒΒC: «Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία»

Τι είναι το άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ 

Το Άρθρο 4 της Συνθήκης του NATO προβλέπει ότι οι χώρες-μέλη μπορούν να ζητήσουν συμβουλευτική συνάντηση με τα άλλα κράτη μέλη εάν αισθανθούν ότι απειλείται η ακεραιότητα της επικράτειάς τους, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά τους.

«Οι παραβιάσεις το βράδυ της Τρίτης είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν "επιθετικές" στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα. Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου, αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες. Η προοπτική, όμως, μιας μεγάλης στρατιωτικής διαμάχης είναι πιο κοντά από ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τουσκ.

 

 

 

Πολωνία: Ο πρόεδρος Ναβρότσκι θα συγκαλέσει συμβούλιο ασφαλείας εντός 48 ωρών

Την ίδια ώρα, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών, μετά το περιστατικό.

«Η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών», τόνισε ο Κάρολ Ναβρότσκι, προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας. 

ΝΑΤΟ: Τι προβλέπει το άρθρο 5

Η Πολωνία είναι ένα από τα 32 μέλη της συμμαχίας ασφαλείας NATO (Βορειοατλαντική Συμμαχία).

Μία από τις βασικές αρχές του είναι ότι μια επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, γνωστή ως Άρθρο 5.

Όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν επαναλάβει τη «σίγουρη δέσμευσή τους για συλλογική άμυνα» στη σύνοδο του NATO τον Ιούνιο.

Το NATO δε διαθέτει δικό του στρατό, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να αναλάβουν συλλογική στρατιωτική δράση σε απάντηση σε διεθνείς κρίσεις.

Ιδρύθηκε το 1949 με κύριο στόχο να αποτρέψει τη Σοβιετική Ένωση από την επέκταση στην Ευρώπη.

Δείτε χάρτη με τις χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ: 

ΝΑΤΟ

Πολωνία: Η Ολλανδία έστειλε F-35 για να στηρίξει την αεροπορική επίθεση       

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Ντικ Σόοφ, επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή της χώρας του στην αεροπορική επιχείρηση στην Πολωνία με αεροσκάφη F-35, καταγγέλλοντας μια «απαράδεκτη παραβίαση» του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Πράγματι, ολλανδικά καταδιωκτικά αεροσκάφη F-35 μπόρεσαν να προσφέρουν την υποστήριξή τους. Ας είμαστε σαφείς: η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου την περασμένη νύχτα από ρωσικά drones είναι απαράδεκτη. Αποδεικνύεται γι΄άλλη μια φορά ότι ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», είπε ο Σόοφ.

Ακόμα, εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουκ και ανέφερε ότι ήταν σε επαφή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Η Ολλανδία είναι αλληλέγγυα με την Πολωνία, σύμμαχό μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Ολλανδός υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

 


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΩΝΙΑ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΝΑΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top