Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά τα ρωσικά drones

Συναγερμός σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας / Βίντεο Σκάι

Συνολικά 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας κατήγγειλε ότι έγιναν από τη Ρωσία ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ενώ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Τι είναι το άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ

Το Άρθρο 4 της Συνθήκης του NATO προβλέπει ότι οι χώρες-μέλη μπορούν να ζητήσουν συμβουλευτική συνάντηση με τα άλλα κράτη μέλη εάν αισθανθούν ότι απειλείται η ακεραιότητα της επικράτειάς τους, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά τους.

«Οι παραβιάσεις το βράδυ της Τρίτης είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν "επιθετικές" στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα. Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου, αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες. Η προοπτική, όμως, μιας μεγάλης στρατιωτικής διαμάχης είναι πιο κοντά από ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τουσκ.

‼️🇵🇱 First photo of a fallen drone in the Polish village of Mniszków



▪️A UAV "Gerbera" is being published online, which is used as a decoy and crashed on the territory of Poland in the central voivodeship area.

▪️Local media specify that it concerns the village of Mniszków. https://t.co/ljWbZO1p0M pic.twitter.com/z65EJQyNhX — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) September 10, 2025

🇷🇺🇵🇱 Damage to a house in Wyryki near Lublin, #Poland, from the debris of Russian drone after interception pic.twitter.com/TfjhoEQIYV — Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 10, 2025

Πολωνία: Ο πρόεδρος Ναβρότσκι θα συγκαλέσει συμβούλιο ασφαλείας εντός 48 ωρών

Την ίδια ώρα, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών, μετά το περιστατικό.

«Η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών», τόνισε ο Κάρολ Ναβρότσκι, προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

ΝΑΤΟ: Τι προβλέπει το άρθρο 5

Η Πολωνία είναι ένα από τα 32 μέλη της συμμαχίας ασφαλείας NATO (Βορειοατλαντική Συμμαχία).

Μία από τις βασικές αρχές του είναι ότι μια επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, γνωστή ως Άρθρο 5.

Όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν επαναλάβει τη «σίγουρη δέσμευσή τους για συλλογική άμυνα» στη σύνοδο του NATO τον Ιούνιο.

Το NATO δε διαθέτει δικό του στρατό, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να αναλάβουν συλλογική στρατιωτική δράση σε απάντηση σε διεθνείς κρίσεις.

Ιδρύθηκε το 1949 με κύριο στόχο να αποτρέψει τη Σοβιετική Ένωση από την επέκταση στην Ευρώπη.

Δείτε χάρτη με τις χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ:

Πολωνία: Η Ολλανδία έστειλε F-35 για να στηρίξει την αεροπορική επίθεση

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Ντικ Σόοφ, επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή της χώρας του στην αεροπορική επιχείρηση στην Πολωνία με αεροσκάφη F-35, καταγγέλλοντας μια «απαράδεκτη παραβίαση» του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Πράγματι, ολλανδικά καταδιωκτικά αεροσκάφη F-35 μπόρεσαν να προσφέρουν την υποστήριξή τους. Ας είμαστε σαφείς: η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου την περασμένη νύχτα από ρωσικά drones είναι απαράδεκτη. Αποδεικνύεται γι΄άλλη μια φορά ότι ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», είπε ο Σόοφ.

Ακόμα, εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουκ και ανέφερε ότι ήταν σε επαφή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Η Ολλανδία είναι αλληλέγγυα με την Πολωνία, σύμμαχό μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Ολλανδός υπηρεσιακός πρωθυπουργός.



