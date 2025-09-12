To ΝΑΤΟ στέλνει «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχύσει τα σύνορα με Ρωσία

Ραγδαιες εξελίξεις μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4 μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας / Βίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Πολωνία: Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4 - «Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη μας»

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει μια επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

ΒΒC: «Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία»

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.

Είπε ότι η «ανατολική φρουρά» θα συγκροτηθεί με πολυάριθμα μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

