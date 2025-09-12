To ΝΑΤΟ στέλνει «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχύσει τα σύνορα με Ρωσία

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει μια επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.
Όπως είπε, το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.
Είπε ότι η «ανατολική φρουρά» θα συγκροτηθεί με πολυάριθμα μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.