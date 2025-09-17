Απλή ψευδαίσθηση τα μπλε μάτια, όπως και ο ουρανός που φαίνεται μπλε!

Τα μάτια λένε ότι είναι ο καθρέφτης της ψυχής... Γαλάζια, καστανά ή πράσινα, τα μάτια είναι ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που προσέχει κάποιος.

Το καστανό χρώμα ματιών είναι το πιο σύνηθες σε χώρες όπως η Αφρική και η Ασία, ενώ μπλε μάτια συναντούμε συνήθως στη βόρεια και ανατολική Ευρώπη. Το πράσινο χρώμα από την άλλη, είναι μία σπάνια περίπτωση, η οποία συναντάται μόλις στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού!

Το πράσινο χρώμα ματιών, είναι μία σπάνια περίπτωση, η οποία συναντάται μόλις στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η μελανίνη «ευθύνεται» για το χρώμα των ματιών

Όπως εξηγεί η Δρ Νταβίνια Μπίβερ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Μποντ, η απόχρωση των ανθρώπινων ματιών οφείλεται στην ποσότητα μελανίνης που εμπεριέχεται στην ίριδα, στον έγχρωμο, δηλαδή, δακτύλιο γύρω από την κόρη του ματιού.

Η μελανίνη είναι πολυμερής και υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι: η ευμελανίνη, η φαιομελανίνη και η νευρομελανίνη.

Έτσι, όσο περισσότερη ευμελανίνη υπάρχει στην ίριδα, τόσο πιο σκουρόχρωμα είναι τα μάτια, ενώ όσο μειώνεται, τα μάτια παίρνουν γαλάζια απόχρωση.

Σκούρα μάτια . Περιέχουν υψηλή συγκέντρωση μελανίνης, η οποία απορροφά το φως και δημιουργεί μια πιο σκούρα απόχρωμη.

. Περιέχουν υψηλή συγκέντρωση μελανίνης, η οποία απορροφά το φως και δημιουργεί μια πιο σκούρα απόχρωμη. Μπλε μάτια. Περιέχουν μικρή ποσότητα μελανίνης, με αποτέλεσμα η απόχρωση που δημιουργείται να μην προέρχεται από τη χρωστική ουσία, αλλά από την ανάκλαση του φωτός στην ίριδα. Γι'αυτό και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα μπλε μάτια είναι μία «ψευδαίσθηση» , η οποία οφείλεται στο φυσικό φαινόμενο γνωστό ως φαινόμενο Tyndall , που κάνει τον ουρανό να φαίνεται μπλε. Αυτό το μπλε χρώμα, λοιπόν που φαίνεται στα μάτια, οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά το φως με την ανθρώπινη ίριδα.

. Η απόχρωση αυτή είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας της μέτριας σε ποσότητα μελανίνης με την ανάκλαση του φωτός. Καστανά μάτια. Η συγκεκριμένη απόχρωση οφείλεται στην άνιση κατανομή της μελανίνης στην ίριδα, η οποία δημιουργεί ένα «μωσαϊκό» χρωμάτων, το οποίο μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το φυσικό φως.

Τα μπλε μάτια είναι μία «ψευδαίσθηση», η οποία οφείλεται στο φυσικό φαινόμενο γνωστό ως φαινόμενο Tyndall / Φωτογραφία: Unsplash.com

Γενετική μετάλλαξη «κρύβεται» πίσω από τα μπλε μάτια

Σύμφωνα με τον καθηγητή Χανς Έιμπεργκ του Τμήματος Κυτταρικής και Μοριακής Ιατρικής, οι πρώτοι άνθρωποι της Γης είχαν αποκλειστικά καστανά μάτια. Ωστόσο, μια μετάλλαξη που επηρεάζει το γονίδιο OCA2 δημιούργησε έναν «διακόπτη», ο οποίος μείωσε την παραγωγή μελανίνης στην ίριδα, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του καστανού χρώματος σε μπλε.

Το OCA2 παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή μελανίνης, της χρωστικής ουσίας που είναι υπεύθυνη για το χρώμα των μαλλιών, του δέρματος και των ματιών. Έτσι, αυτή η ανεπαίσθητη αλλαγή έδωσε ως αποτέλεσμα τα μπλε μάτια, ενώ αυτό τη η ανακάλυψη οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι όσοι έχουν γαλάζια μάτια, πιθανότατα έχουν κληρονομήσει τη γενετική μετάλλαξη από έναν, κοινό πρόγονο.