Τις διακοπές τους στην Κρήτη κάνουν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη μετά τις φήμες που τους ήθελαν να παίρνουν διαζύγιο.Ο τραγουδιστής και το μοντέλο βρίσκονται στην Ελούντα μαζί με τα τέσσερά τους παιδιά, Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα.

Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη/ φωτογραφία από NDP

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πήγαν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του καλού τους φίλου Ηλία Κοκοτού με τον οποίο τους συνδέει φιλία πολλών ετών.

Hλίας Κοκοτός και Σάκης Ρουβάς/ φωτογραφία από facebook Ηλία Κοκοτού



Ο επιχειρηματίας μάλιστα μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του φίλους από το μέρος όπου γεννήθηκε ο έρωτας του Σάκη και της Κάτιας το 2003.



Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της κοινής διαφήμισης που έκαναν και απαιτούσε από την Κάτια Ζυγούλη να δώσει ένα δυνατό χαστούκι στον Σάκη Ρουβά.



Ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος και ο τραγουδιστής άρχισε να πολιορκεί έντονα το μοντέλο. Το 2003 έκαναν σχέση και στις 2 Νοεμβρίου 2008 ήρθε στον κόσμο η πρωτότοκη κόρη τους Αναστασία, το 2011 γεννήθηκε ο γιος τους Αλέξανδρος, το 2013 η Αριάδνη και το 2016 γεννήθηκε ο Απόλλωνας.

