Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με boho style και Chanel mules στις διακοπές της

Ζει για τα ηλιοβασιλέματα η παρουσιάστρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απολαμβάνει τις διακοπές της με boho στυλ και Chanel mules.
  • Ποζάρει με μαύρο midi φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και κρόσσια στις φωτογραφίες της στο Instagram.
  • Δηλώνει πρόθυμη να επιστρέψει στην τηλεόραση με νέο project, ανάλογα με τις επαγγελματικές προτάσεις.
  • Η οικογένεια και οι ανάγκες των γιων της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

Η αγαπημένη ώρα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου είναι όταν σουρουπώνει και ο ουρανός παίρνει τα χρώματα του κίτρινου και του πορτοκαλί.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της

Οι βόλτες στη θάλασσα είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που λατρεύει το καλοκαίρι. Σε νέα της ανάρτηση στο Instagram, η όμορφη παρουσιάστρια ποζάρει με ρομαντική διάθεση και απαράμιλλο στιλ στις διακοπές της.

Στις πρώτες τρεις φωτογραφίες είναι ανεβασμένη πάνω σε ένα χαμηλό πεζούλι και φοράει ένα μαύρο midi φόρεμα με εντυπωσιακή ανοιχτή πλάτη και λεπτά χιαστί λουράκια. Το ασύμμετρο τελείωμα με πλεκτή διαφάνεια και κρόσσια πρόσθετε μια κομψή boho πινελιά στο καλοκαιρινό της look, το οποίο ολοκληρώθηκε με μαύρα flat mules του οίκου Chanel.

 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Fashion icon στις διακοπές της

Ενώ στην τελευταία εικόνα τη βλέπουμε με το ίδιο outfit να περπατά στην άμμο, απολαμβάνοντας το μαγικό ηλιοβασίλεμα.

«Αναζητώντας τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα», έγραψε στο post της. 

Σπυροπούλου: Λιώνει για τα «κρουασανάκια» της- Η ανάρτηση με τους γιους της

Στις δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εμφανίζεται πρόθυμη να επιστρέψει με το κατάλληλο project στο γυαλί. Η παρουσιάστρια «ζυγίζει» αυτήν την περίοδο τις επαγγελματικές της προτάσεις, με την απόφασή της να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ανάγκες των γιων της, Βλάσση και Βασίλη, που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά της!

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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