Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η πριγκίπισσα Ευγενία, καθώς η οικογενειακή της ευτυχία ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο. Η νεότερη κόρη του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί, χαρίζοντας απέραντη χαρά τόσο στον αγαπημένο της σύζυγο, Τζακ Μπρουκσμπανκ, όσο και σε ολόκληρη τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η πριγκίπισσα Ευγενία σε event της βρετανικής Vogue το 2023 /Φωτογραφία AP Images/Vianney Le Caer

Το ζευγάρι καλωσόρισε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο γεννήθηκε στην Πορτογαλία. Η επιλογή της συγκεκριμένης χώρας για τον τοκετό δεν ήταν τυχαία, καθώς τα τελευταία χρόνια η οικογένεια έχει επιλέξει να περνά εκεί ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της, λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του Τζακ Μπρουκσμπανκ στο πολυτελές θέρετρο CostaTerra Golf & Ocean Club. Η ηρεμία και η ποιότητα ζωής που προσφέρει η ιβηρική χερσόνησος έχουν κερδίσει το ζευγάρι, προσφέροντας στα παιδιά τους ένα ιδανικό περιβάλλον για να μεγαλώσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ερχομός της μικρής πριγκίπισσας επιφέρει παράλληλα αλλαγές και στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Το νεογέννητο μέλος καταλαμβάνει πλέον τη 15η θέση στη σχετική λίστα, σπρώχνοντας κατά μία θέση χαμηλότερα τους υπολοίπους συγγενείς της. Έτσι, ο θείος της Ευγενίας, ο δούκας του Εδιμβούργου πρίγκιπας Εδουάρδος, μετακινείται πλέον στη 16η θέση της διαδοχής.

Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε η ίδια η πριγκίπισσα Ευγενία μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας την πρώτη τρυφερή φωτογραφία της κόρης της. Στις εικόνες, το μωρό φαίνεται τυλιγμένο απαλά, ενώ η ευτυχισμένη μητέρα εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή της γράφοντας στη λεζάντα: «Είμαστε τρελά ερωτευμένοι με το μικρό μας κορίτσι».

Η ανάρτηση της πριγκίπισσας Ευγενίας

Η ανάρτηση κατακλύστηκε αμέσως από χιλιάδες ευχές και μηνύματα αγάπης από θαυμαστές και φίλους της βασιλικής οικογένειας παγκοσμίως.

Η νεογέννητη έρχεται να συμπληρώσει την οικογενειακή ευτυχία δίπλα στους δύο μεγαλύτερους αδελφούς της, τον τετράχρονο August Philip Hawke και τον δύο ετών Ernest George Ronnie, οι οποίοι ανυπομονούσαν για τον ερχομό της μικρής τους αδελφής.

Η πριγκίπισσα Ευγενία με τον σύζυγό της Τζακ Μπρουκσμπανκ /Φωτογραφία Instagram

Η πριγκίπισσα Ευγενία κι ο Τζακ Μπρουκσμπανκ, που παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, απολαμβάνουν πλέον τη νέα αυτή καθημερινότητα ως πενταμελής οικογένεια, περιτριγυρισμένοι από την αγάπη των δικών τους ανθρώπων.