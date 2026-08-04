Βάσω Λασκαράκη: Τι πήρε κρυφά από τον Λευτέρη Σουλτάτο και το φόρεσε;

Το ζευγάρι κάνεις διακοπές στην Κρήτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.08.26 , 22:14 Κλήρωση Tζόκερ 4/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
04.08.26 , 22:05 Ρεκόρ παραβιάσεων από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
04.08.26 , 21:59 Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ
04.08.26 , 21:56 Mύκονος: Βίντεο καταγράφει βασανισμένο γαϊδουράκι με δεμένα πόδια
04.08.26 , 21:35 Πυρκαγιές: Η ερημοποίηση της περιφέρειας καίει τα δάση
04.08.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 4/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
04.08.26 , 21:23 Βάσω Λασκαράκη: Τι πήρε κρυφά από τον Λευτέρη Σουλτάτο και το φόρεσε;
04.08.26 , 20:36 Aργολίδα: Ποιος ήταν ο ψυχολόγος που δολοφονήθηκε από δύο νεαρούς
04.08.26 , 20:20 Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!
04.08.26 , 20:19 Κυψέλη: Πώς ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα - Η ζωή που «έχτισε» στην Αθήνα
04.08.26 , 20:17 Φωτογραφίες - ντοκουμέντο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα
04.08.26 , 19:36 Διάσημη τραγουδίστρια κάνει παύση στην καριέρα της - Τι συνέβη;
04.08.26 , 19:21 Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα
04.08.26 , 19:13 Φωτιές: Aγώνας για την κατάσβεση των ενεργών εστιών - Πού βρίσκονται
04.08.26 , 19:11 Όμιλος Σαρακάκη: Διασώζει άγρια ζώα που επλήγησαν από φωτιές
Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Ταξίδι αναψυχής στην Ίμπιζα
Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
Aργολίδα: Ποιος ήταν ο ψυχολόγος που δολοφονήθηκε από δύο νεαρούς
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ - Ποιοι σταθμοί έκλεισαν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Λασκαράκη και ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος, βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραλία, φορώντας τα γυαλιά ηλίου του συζύγου της.
  • Σχολίασε χιουμοριστικά την κατάσταση, λέγοντας: «Αγάπη σόρρυ αν ψάχνεις τα γυαλιά σου».
  • Πριν λίγες ημέρες, ανάρτησε βίντεο από την αυλή του σπιτιού τους στην Κρήτη, αναφέροντας τον αέρα στο νησί.
  • Η Λασκαράκη έχει μοιραστεί και στο παρελθόν φωτογραφίες από το σπίτι τους στην Κρήτη.

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την ηθοποιό να δημοσιεύει εικόνες από την παραλία, αποκαλύπτοντας ότι... πήρε κρυφά τα γυαλιά ηλίου του συζύγου της. 

Βάσω Λασκαράκη: Η εντυπωσιακή υποβρύχια ανάρτηση από την αγαπημένη Κρήτη

Η «Λυδία» από τη σειρά του Alpha Το Σόι σου, περνάει χρόνο στην Κρήτη μαζί με τον σεφ σύζυγό της όταν το επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. 

Νέα στιγμιότυπα από το Ηράκλειο Κρήτης

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Βάσω Λασκαράκη έδειξε στιγμές από την εξόρμησή τους στην παραλία. Ποζάροντας με τα trendy γυαλιά ηλίου του γνωστού σεφ, σχολίασε στο ενσταντανέ: «Αγάπη σόρρυ αν ψάχνεις τα γυαλιά σου».

Βάσω Λασκαράκη: Τι πήρε κρυφά από τον Λευτέρη Σουλτάτο και το φόρεσε;

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει βίντεο από την αυλή του σπιτιού τους στην Κρήτη, θέλοντας να αποτυπώσει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί. Στην ανάρτησή της είχε γράψει: «Έχει λίγο αέρα στην Κρήτη».

Βάσω Λασκαράκη: Η οικογενειακή φωτογραφία με τον Σουλτάτο και τα παιδιά

Το σπίτι της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου

Η ηθοποιός έχει μοιραστεί και στο παρελθόν εικόνα από το σπίτι τους στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρόκειται για φωτογραφία που είχε αναρτήσει πριν από τρία χρόνια, στη διάρκεια των πασχαλινών οικογενειακών διακοπών τους.

Βάσω Λασκαράκη: Τι πήρε κρυφά από τον Λευτέρη Σουλτάτο και το φόρεσε;

Τότε, είχε δείξει το διώροφο σπίτι του ζευγαριού, καθώς και την αυλή του, μέσα από επιπλέον φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει από την παραμονή τους στην Κρήτη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ
 |
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελένη Φουρέιρα
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!
Αριάνα Γκράντε
Celebrities & Gossip Νεα
Διάσημη τραγουδίστρια κάνει παύση στην καριέρα της - Τι συνέβη;
Ρούλα Κορομηλά
Celebrities & Gossip Νεα
Αποκάλυψη για τη Ρούλα Κορομηλά: «Είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει»
Μπέττυ Μαγγίρα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του
Γιώργος Δουατζής
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Γιώργος Δουατζής: «Με θέλγει ιδιαιτέρως κάθε μορφή τέχνης»
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Ταξίδι αναψυχής στην Ίμπιζα
Μπακλέση: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας στον 9ο μήνα
Celebrities & Gossip Νεα
Λίλα Μπακλέση: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Δημοσία Δαπάνη Η Κηδεία Του Λάκη Χαλκιά
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του - Πού και πότε θα γίνει
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top