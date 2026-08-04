Η Βάσω Λασκαράκη κι ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την ηθοποιό να δημοσιεύει εικόνες από την παραλία, αποκαλύπτοντας ότι... πήρε κρυφά τα γυαλιά ηλίου του συζύγου της.

Η «Λυδία» από τη σειρά του Alpha Το Σόι σου, περνάει χρόνο στην Κρήτη μαζί με τον σεφ σύζυγό της όταν το επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Νέα στιγμιότυπα από το Ηράκλειο Κρήτης

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Βάσω Λασκαράκη έδειξε στιγμές από την εξόρμησή τους στην παραλία. Ποζάροντας με τα trendy γυαλιά ηλίου του γνωστού σεφ, σχολίασε στο ενσταντανέ: «Αγάπη σόρρυ αν ψάχνεις τα γυαλιά σου».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει βίντεο από την αυλή του σπιτιού τους στην Κρήτη, θέλοντας να αποτυπώσει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί. Στην ανάρτησή της είχε γράψει: «Έχει λίγο αέρα στην Κρήτη».

Το σπίτι της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου

Η ηθοποιός έχει μοιραστεί και στο παρελθόν εικόνα από το σπίτι τους στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρόκειται για φωτογραφία που είχε αναρτήσει πριν από τρία χρόνια, στη διάρκεια των πασχαλινών οικογενειακών διακοπών τους.

Τότε, είχε δείξει το διώροφο σπίτι του ζευγαριού, καθώς και την αυλή του, μέσα από επιπλέον φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει από την παραμονή τους στην Κρήτη.