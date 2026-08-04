Διάσημη τραγουδίστρια κάνει παύση στην καριέρα της - Τι συνέβη;

Όσα είπε μπροστά στους χιλιάδες θαυμαστές της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.08.26 , 20:20 Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!
04.08.26 , 20:19 Κυψέλη: Πώς ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα - Η ζωή που «έχτισε» στην Αθήνα
04.08.26 , 20:17 Φωτογραφίες - ντοκουμέντο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα
04.08.26 , 19:36 Διάσημη τραγουδίστρια κάνει παύση στην καριέρα της - Τι συνέβη;
04.08.26 , 19:21 Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα
04.08.26 , 19:13 Φωτιές: Aγώνας για την κατάσβεση των ενεργών εστιών - Πού βρίσκονται
04.08.26 , 19:11 Όμιλος Σαρακάκη: Διασώζει άγρια ζώα που επλήγησαν από φωτιές
04.08.26 , 19:10 Όμιλος Σφακιανάκη: Δίπλα στα ανάπηρα παιδιά
04.08.26 , 19:00 Τηλεοπτική ανατροπή! Ποιος θα παρουσιάζει τον Πιο Αδύναμο Κρίκο;
04.08.26 , 18:46 Μυστράς: Κρατούσε για χρόνια τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη ξενοδοχείου
04.08.26 , 18:35 Αποκάλυψη για τη Ρούλα Κορομηλά: «Είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει»
04.08.26 , 18:27 Κικίλιας: 23,2 εκατ. ευρώ σε 281.000 νησιώτες με το  Μεταφορικό Ισοδύναμο
04.08.26 , 18:07 Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!
04.08.26 , 17:58 e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
04.08.26 , 17:20 Αποχώρησε και η Κατερίνα Μουτσάτσου από το κόμμα Καρυστιανού
Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα
Νάνσυ Αντωνίου: Το βίντεο από την παραλία με φυσικό look
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ - Ποιοι σταθμοί έκλεισαν
Αποκάλυψη για τη Ρούλα Κορομηλά: «Είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει»
Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε το κλιπ για το Petal της Αριάνα Γκράντε

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε προσωρινή αποχή από τη δημόσια ζωή μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της, που λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η απόφαση προήλθε από τη συνεχή δημόσια κριτική για την εμφάνιση και την υγεία της.
  • Η Γκράντε δήλωσε ότι η αποχώρηση είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης απόφασης και όχι αυθόρμητης κίνησης.
  • Αποχώρησε επίσης από τη θεατρική παραγωγή 'Sunday in the Park with George' στο Λονδίνο.
  • Η εταιρεία παραγωγής υποστήριξε την απόφασή της και ευχήθηκε να συνεργαστούν στο μέλλον.

Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί προσωρινά από τη δημόσια ζωή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της Eternal Sunshine Tour, η οποία κλείνει στις 1 Σεπτεμβρίου 2026. Η απόφαση της 33χρονης τραγουδίστριας έρχεται έπειτα από τη συνεχή δημόσια κριτική που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα για την εμφάνιση, την απώλεια βάρους και την υγεία της.

Διάσημη τραγουδίστρια κάνει παύση στην καριέρα της - Τι συνέβη;

Η καλλιτέχνιδα είχε βρεθεί τους προηγούμενους μήνες στο επίκεντρο σχολίων για την εξωτερική της εικόνα, με τη συζήτηση να αναζωπυρώνεται μετά την κυκλοφορία του νέου της music video για το τραγούδι Petal. Το συγκεκριμένο βίντεο συνδέθηκε με τις πιέσεις που δέχονται οι καλλιτέχνες εξαιτίας της δημόσιας εικόνας τους, την ώρα που η ίδια δεχόταν νέο κύμα σχολιασμού για την αδυνατισμένη εμφάνισή της.

Τι είπε η Αριάνα Γκράντε για την αποχώρησή της

Κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Σικάγο, η Αριάνα Γκράντε μίλησε απευθείας στους θαυμαστές της και ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της δεν ήταν μια κίνηση της στιγμής.

«Η ανακοίνωση αυτή δεν είναι κάτι το σπασμωδικό ή αυθόρμητο. Είναι ένα πλάνο που είχα αποφασίσει και προετοιμάσει αθόρυβα εδώ και πολύ καιρό. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε από ένα ώριμο μέρος προσωπικής ενδυνάμωσης», είπε. Στην ίδια συναυλία, ανέφερε ακόμη: «Ήθελα να μιλήσω απευθείας σε εσάς, γιατί η περιοδεία αυτή υπήρξε μία από τις πιο όμορφες, θεραπευτικές και ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής μου. Δεν είναι μια απόφαση που πήρα αντιδρώντας σε κάτι. Οι άνθρωποι, καμιά φορά, χρειάζονται ένα διάλειμμα. Είναι φυσιολογικό».

Λίγο αργότερα, απευθύνθηκε ξανά στο κοινό της λέγοντας: «Ανυπομονώ να ζήσω κάθε στιγμή που μας απομένει μαζί».

Το Variety πόσταρε το σχετικό βιντεάκι από τη συναυλία της Αριάνα Γκράντε

Η ανακοίνωση μέσω εκπροσώπου και η πίεση από τη δημόσια έκθεση

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας μίλησε στο περιοδικό People και συνέδεσε ανοιχτά την απόφαση με τη διαρκή πίεση που έχει δεχθεί η ποπ σταρ από τη δημόσια έκθεση.

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και χαρούμενη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που πραγματικά έχει ανάγκη από τις δημόσιες εμφανίσεις και την έκθεση, η οποία έχει οδηγήσει σε ατελείωτη και διαρκή δημόσια κριτική»

Η ίδια η Γκράντε είχε απαντήσει δημόσια και σε προηγούμενο χρόνο στα σχόλια που αφορούσαν την εμφάνισή της, τονίζοντας ότι κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να περνά ένας άνθρωπος πίσω από τις εικόνες.

Διάσημη τραγουδίστρια κάνει παύση στην καριέρα της - Τι συνέβη;

Αποχώρηση από το West End

Στο πλαίσιο της παύσης που σχεδιάζει, η Αριάνα Γκράντε αποχώρησε και από την προγραμματισμένη συμμετοχή της στη θεατρική παραγωγή Sunday in the Park with George στο Λονδίνο και στο West End, όπου επρόκειτο να συμπρωταγωνιστήσει με τον Jonathan Bailey το 2027.

Η εταιρεία παραγωγής επιβεβαίωσε την εξέλιξη με επίσημη ανακοίνωση, αναφέροντας: «Υποστηρίζουμε πλήρως την απόφασή της και κατανοούμε ότι δεν ήταν εύκολη. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και ελπίζουμε να συνεργαστούμε μαζί της στο μέλλον».

Το Problem ήταν η πρώτη παγκόσμια επιτυχία της Αριάνα Γκράντε

Πότε ξεκινά το διάλειμμα της;

Το χρονοδιάγραμμα που έχει γίνει γνωστό τοποθετεί την έναρξη της αποχής της από τα φώτα της δημοσιότητας αμέσως μετά το τέλος της Eternal Sunshine Tour, στις 1 Σεπτεμβρίου 2026. Η ίδια έχει διαμηνύσει ότι θα ολοκληρώσει κανονικά τις τελευταίες εμφανίσεις της περιοδείας πριν απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη δημόσια σφαίρα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ
 |
ΑRIANA GRANDE
 |
ETERNAL SUNSHINE TOUR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελένη Φουρέιρα
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!
Ρούλα Κορομηλά
Celebrities & Gossip Νεα
Αποκάλυψη για τη Ρούλα Κορομηλά: «Είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει»
Μπέττυ Μαγγίρα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του
Γιώργος Δουατζής
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Γιώργος Δουατζής: «Με θέλγει ιδιαιτέρως κάθε μορφή τέχνης»
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Ταξίδι αναψυχής στην Ίμπιζα
Μπακλέση: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας στον 9ο μήνα
Celebrities & Gossip Νεα
Λίλα Μπακλέση: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Δημοσία Δαπάνη Η Κηδεία Του Λάκη Χαλκιά
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του - Πού και πότε θα γίνει
Αμαλία Κωστοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top