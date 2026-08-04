Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί προσωρινά από τη δημόσια ζωή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της Eternal Sunshine Tour, η οποία κλείνει στις 1 Σεπτεμβρίου 2026. Η απόφαση της 33χρονης τραγουδίστριας έρχεται έπειτα από τη συνεχή δημόσια κριτική που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα για την εμφάνιση, την απώλεια βάρους και την υγεία της.

Η καλλιτέχνιδα είχε βρεθεί τους προηγούμενους μήνες στο επίκεντρο σχολίων για την εξωτερική της εικόνα, με τη συζήτηση να αναζωπυρώνεται μετά την κυκλοφορία του νέου της music video για το τραγούδι Petal. Το συγκεκριμένο βίντεο συνδέθηκε με τις πιέσεις που δέχονται οι καλλιτέχνες εξαιτίας της δημόσιας εικόνας τους, την ώρα που η ίδια δεχόταν νέο κύμα σχολιασμού για την αδυνατισμένη εμφάνισή της.

Τι είπε η Αριάνα Γκράντε για την αποχώρησή της

Κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Σικάγο, η Αριάνα Γκράντε μίλησε απευθείας στους θαυμαστές της και ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της δεν ήταν μια κίνηση της στιγμής.

«Η ανακοίνωση αυτή δεν είναι κάτι το σπασμωδικό ή αυθόρμητο. Είναι ένα πλάνο που είχα αποφασίσει και προετοιμάσει αθόρυβα εδώ και πολύ καιρό. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε από ένα ώριμο μέρος προσωπικής ενδυνάμωσης», είπε. Στην ίδια συναυλία, ανέφερε ακόμη: «Ήθελα να μιλήσω απευθείας σε εσάς, γιατί η περιοδεία αυτή υπήρξε μία από τις πιο όμορφες, θεραπευτικές και ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής μου. Δεν είναι μια απόφαση που πήρα αντιδρώντας σε κάτι. Οι άνθρωποι, καμιά φορά, χρειάζονται ένα διάλειμμα. Είναι φυσιολογικό».

Λίγο αργότερα, απευθύνθηκε ξανά στο κοινό της λέγοντας: «Ανυπομονώ να ζήσω κάθε στιγμή που μας απομένει μαζί».

Το Variety πόσταρε το σχετικό βιντεάκι από τη συναυλία της Αριάνα Γκράντε

Η ανακοίνωση μέσω εκπροσώπου και η πίεση από τη δημόσια έκθεση

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας μίλησε στο περιοδικό People και συνέδεσε ανοιχτά την απόφαση με τη διαρκή πίεση που έχει δεχθεί η ποπ σταρ από τη δημόσια έκθεση.

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και χαρούμενη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που πραγματικά έχει ανάγκη από τις δημόσιες εμφανίσεις και την έκθεση, η οποία έχει οδηγήσει σε ατελείωτη και διαρκή δημόσια κριτική»

Η ίδια η Γκράντε είχε απαντήσει δημόσια και σε προηγούμενο χρόνο στα σχόλια που αφορούσαν την εμφάνισή της, τονίζοντας ότι κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να περνά ένας άνθρωπος πίσω από τις εικόνες.

Αποχώρηση από το West End

Στο πλαίσιο της παύσης που σχεδιάζει, η Αριάνα Γκράντε αποχώρησε και από την προγραμματισμένη συμμετοχή της στη θεατρική παραγωγή Sunday in the Park with George στο Λονδίνο και στο West End, όπου επρόκειτο να συμπρωταγωνιστήσει με τον Jonathan Bailey το 2027.

Η εταιρεία παραγωγής επιβεβαίωσε την εξέλιξη με επίσημη ανακοίνωση, αναφέροντας: «Υποστηρίζουμε πλήρως την απόφασή της και κατανοούμε ότι δεν ήταν εύκολη. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και ελπίζουμε να συνεργαστούμε μαζί της στο μέλλον».

Το Problem ήταν η πρώτη παγκόσμια επιτυχία της Αριάνα Γκράντε

Πότε ξεκινά το διάλειμμα της;

Το χρονοδιάγραμμα που έχει γίνει γνωστό τοποθετεί την έναρξη της αποχής της από τα φώτα της δημοσιότητας αμέσως μετά το τέλος της Eternal Sunshine Tour, στις 1 Σεπτεμβρίου 2026. Η ίδια έχει διαμηνύσει ότι θα ολοκληρώσει κανονικά τις τελευταίες εμφανίσεις της περιοδείας πριν απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη δημόσια σφαίρα.