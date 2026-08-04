Λίλα Μπακλέση: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η ηθοποιός περιμένει το πρώτο της παιδί

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δείτε ένα παλαιότερο βίντεο που είχε ανεβάσει από τις περσινές διακοπές/ Instagram

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Αντίστροφα για να υποδεχτεί το πρώτο της παιδί έχει αρχίσει να μετράει η Λίλα Μπακλέση, η οποία όπως αποκάλυψε στο Instagram, έχει διαβήτη κύησης και θέλει να φάει γλυκό «σαν να μην υπάρχει αύριο».

Λίλα Μπακλέση: Το χιουμοριστικό της μήνυμα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη!


Η ηθοποιός, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά «Ταμάμ», περιέγραψε με χιουμοριστικό τρόπο την κατάσταση που ζει με τις ενέσεις ινσουλίνης, και με την απαγόρευση του γιατρού για γλυκό.

Λίλα Μπακλέση: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα


Η Λίλα, έχει τοποθετήσει λοιπόν πάνω στην κοιλίτσα της, την οποία χαρακτήρισε ενσωματωμένο τραπεζάκι,  ένα πιατάκι, το οποίο είναι γεμάτο με αμύγδαλα και ταχίνι και προσπαθεί έτσι να κατευνάσει τη λαχτάρα της για γλυκό.

 


«Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης, να βαράς ινσουλίνες τα βράδια, να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο και να τρως ταχίνι με αμύγδαλα πάνω στο ενσωματωμένο τραπεζάκι σου. Μεγάλη νίκη, αλλά μην σας τύχει» και πρόσθεσε «όλα καλά, κανένα πρόβλημα» έγραψε στο Instastory που δημοσίευσε. 

 

 

H Λίλα Μπακλέση το περασμένο Πάσχα, είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της με έναν άκρως χιουμοριστικό τρόπο. Είχε βάλει μία φωτογραφία που την έδειχνε έγκυο και στη λεζάντα έγραψε χιουμοριστικά πως κάποιος θα μπορούσε να πει "πως έφαγε πολύ". 

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