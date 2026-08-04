Tι είχε πει σε παλαιότερή του συνέντευξη για το διαζύγιό του από τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου/ βίντεο από Alpha

Την παράσταση «Τρωάδες» που ήταν η τρίτη τραγωδία μιας τριλογίας, που αναφέρεται στον Τρωικό Πόλεμο, πήγε να παρακολουθήσει ο Γιάννης Νταλιάνης μαζί με την κόρη του, Έλλη. Η πρωτότοκη κόρη του ηθοποιού ακολουθεί τα χνάρια των γονιών της Γιάννη Νταλιάνη και Μαριλίτας Λαμπροπούλου και ήδη έχει παίξει στην τηλεοπτική σειρά “Οι Αθώοι”.

Ο Γιάννης Νταλιάνης με την κόρη του στην Επίδαυρο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Πατέρας και κόρη θαύμασαν τους σπουδαίους ηθοποιούς επί σκηνής, με την Λυδία Φωτοπούλου στο ρόλο της Εκάβης, τη Βασιλική Τρουφάκου στον ρόλο της Ελένης, την Εύη Σαουλίδου στο ρόλο της Ανδρομάχης, τη Νάνσυ Σιδέρη στο ρόλο της Κασσάνδρας, τον Αργύρης Ξάφης δτον ρόλο του Ταλθύβιου, τον Γιώργο Χριστοδούλου στον ρόλο του Μενέλαου, τον Μιχάλης Μήτσης (Αστυάνακτας) και τέλος η Άννα Τζουλάκη Χριστοδούλου η οποία υποδύθηκε τη μικρή Πολυξένη.

H Λυδία Φωτοπούλου υποδύεται την Εκάβη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Το έργο επικεντρώνεται στις γυναίκες της Τροίας μετά την άλωση της πόλης. Η Εκάβη, η Ανδρομάχη, η Κασσάνδρα και οι υπόλοιπες Τρωάδες γίνονται οι φορείς μιας αφήγησης για τον πόλεμο, την απώλεια, την εξορία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι Τρωάδες στην Επίδαυρο

Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη είναι σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου.