Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 4/8 σε υπόγειο χώρο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος ανήκει σε εργοτάξιο των Δικαστηρίων.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.