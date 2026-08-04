Φωτιά σε υπόγειο χώρο των Δικαστηρίων στον Πειραιά

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 4/8 σε υπόγειο χώρο Δικαστηρίων στον Πειραιά.
  • Ο χώρος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος.
  • Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.
  • Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
  • Στόχος είναι να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 4/8 σε υπόγειο χώρο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος ανήκει σε εργοτάξιο των Δικαστηρίων

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

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