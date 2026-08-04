Πυρκαγιές: Η ερημοποίηση της περιφέρειας καίει τα δάση

Εξαφανίζονται κτηνοτρόφοι, ρητινοπαραγωγοί, υλοτόμοι

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Πολιτικη
Η εγκατάλειψη της υπαίθρου καίει τα δάση (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πυρκαγιά στη Βοιωτία επεκτάθηκε γρήγορα λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της ξηρής βλάστησης.
  • Ο Ηλίας Παπανικολάου τόνισε την ανάγκη για πρόληψη μέσω της αναβίωσης των δασών και της επιστροφής ανθρώπων στην ύπαιθρο.
  • Η ερημοποίηση έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη φύση, αφήνοντας τα δάση απροστάτευτα.
  • Η έλλειψη ανθρώπων που γνωρίζουν την περιοχή δυσχεραίνει την κατάσβεση των πυρκαγιών.
  • Προτείνεται η επένδυση στην επιστροφή των ανθρώπων στην ύπαιθρο για την προστασία των δασών.

Ξερά κλαδιά και πυκνή χαμηλή βλάστηση δημιούργησαν τις τέλειες συνθήκες, δυστυχώς για την εξάπλωση της πυρκαγιάς στη Βοιωτία σε χρόνο ρεκόρ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου έχει ως  πρώτο θύμα τα δάση μας.

Φωτογραφίες - ντοκουμέντο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα

Όπως επισήμανε ο διευθυντής σύνταξης του Star,  Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη, μπορεί να ενισχύουμε την Πολιτική Προστασία, να δίνουμε πολλά χρήματα στα μέσα πυρόσβεσης και σωστά, καθώς δεν μπορούμε να αφήσουμε τον πλούτο μας απροστάτευτο, αλλά την ίδια ώρα δεν κάνουμε τίποτα για την πρόληψη. «Για την ακρίβεια, κάνουμε λίγα και σε λάθος πλαίσιο» τόνισε και διευκρίνισε:   

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και τα αίτια των πυρκαγιών

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και τα αίτια των πυρκαγιών

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιος να κάνει για την πρόληψη είναι να ζωντανέψει τα δάση. Τα δάση αυτά να έχουν ανθρώπους οι οποίοι βιοπορίζονται από το δάσος και ζουν κοντά σε αυτό. Το αποκλεισμένο, μπλοκαρισμένο δάσος σίγουρα θα καεί».  

 

Η εξαφάνιση των επαγγελμάτων της υπαίθρου αφήνει τα δάση απροστάτευτα  

Ο διευθυντής σύνταξης του Star επισήμανε ότι έχουμε απομακρύνει όλους τους ανθρώπους από την ύπαιθρο  η  οποία έχει ερημοποιηθεί. «Και ποιος θα πάει να σβήσει τη φωτιά;  Πού είναι οι άνθρωποι της δεκαετίας του ‘80 και του ‘90 που ξέρανε κάθε χαράδρα, διάσελο, πέρασμα;  Δεν υπάρχει κανείς!  Πρέπει να μεταφερθούν από άλλα κοντινά σημεία για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς».  

Εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο στην Ψάθα!

Όπως πρόσθεσε,  τα επαγγέλματα που βιοπορίζονται από τη φύση, από το δάσος, έχουν εκλείψει.

Πώς έγινε το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα

«Οι κτηνοτρόφοι είναι πιο λιγοστοί από ποτέ στην Ελλάδα. Άρα τι λείπει; Λείπει το ζώο που  η τροφή του είναι η χαμηλή βλάστηση που είναι καύσιμη ύλη. Λείπει ο ρητινοπαραγωγός με το τενεκεδένιο κεσεδάκι της παιδικής μας ηλικίας που μάζευε το ρετσίνι από το πεύκο, καθώς δεν υφίσταται πλέον  αυτό και γίνεται πια χημικά. Λείπει ο υλοτόμος που θα καθαρίσει το άρρωστο δέντρο και το σπασμένο δέντρο.Ποιος θα καθαρίσει δηλαδή αυτές τις μικρές «μολότοφ» και τα μικρά προσανάμματα που υπάρχουν παντού στα δάση μας. Άρα, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε πριν αρχίσουμε να μιλάμε για Canadair, για υπερσύγχρονες τεχνολογίες, για…  για… είναι να δώσουμε κάποια από αυτά τα χρήματα για να επιστρέψει ο κόσμος στην ύπαιθρο, στην περιφέρεια, να βιοπορίζεται από το δάσος και να το προστατεύει» τόνισε ο Η. Παπανικολάου.    


 

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