Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!

Με ποια γνωστή performer φωτογραφήθηκε η ποπ σταρ;

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα περνάει καλοκαίρι με την οικογένειά της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή.
  • Οι εικόνες δείχνουν στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα και οικογενειακές δραστηριότητες, χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό τους.
  • Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται παιχνίδια με τον γιο της και ήσυχες στιγμές από την καθημερινότητα των διακοπών.
  • Η Φουρέιρα μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες από βραδινή έξοδο σε τοπικό πανηγύρι, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά των διακοπών της.
  • Στις φωτογραφίες εμφανίζεται και η Κόνι Μεταξά, προσθέτοντας ποικιλία στις αναρτήσεις της.

Η Ελένη Φουρέιρα περνά μέρος του καλοκαιριού της με την οικογένειά της και μοιράστηκε στα social media νέο φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους. Η τραγουδίστρια δε γνωστοποίησε πού βρίσκεται, όμως οι εικόνες που δημοσίευσε καταγράφουν στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα κι οικογενειακό χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!

Στο άλμπουμ που ανέβασε, κεντρική θέση έχουν τα παιχνίδια με τον μικρό της γιο στο νερό, αλλά και πιο ήσυχες οικογενειακές σκηνές από την καθημερινότητα των διακοπών. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα περιλαμβάνεται και φωτογραφία με τον Αλμπέρτο Μποτία να κρατάει στην αγκαλιά του τον μικρό Ερμή.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eleni Foureira (@foureira)

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα

Παρά το ενδιαφέρον των ακολούθων της, η ίδια δεν αποκάλυψε τον προορισμό της εξόρμησης. Αυτό που προκύπτει από τις αναρτήσεις είναι ότι αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της και επιλέγει ήρεμες στιγμές ξεκούρασης.

Φουρέιρα και Μποτία σε οικογενειακές στιγμές

Το φωτογραφικό άλμπουμ δεν περιορίζεται στις ώρες της παραλίας. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε και εικόνες από βραδινή έξοδο σε τοπικό πανηγύρι, δείχνοντας ένα διαφορετικό κομμάτι των διακοπών της μαζί με τον Αλμπέρτο Μποτία και το παιδί τους.

Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες της τη βλέπουμε να ποζάρει παρέα με την... Κόνι Μεταξά!

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
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ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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