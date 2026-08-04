Η Ελένη Φουρέιρα περνά μέρος του καλοκαιριού της με την οικογένειά της και μοιράστηκε στα social media νέο φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους. Η τραγουδίστρια δε γνωστοποίησε πού βρίσκεται, όμως οι εικόνες που δημοσίευσε καταγράφουν στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα κι οικογενειακό χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στο άλμπουμ που ανέβασε, κεντρική θέση έχουν τα παιχνίδια με τον μικρό της γιο στο νερό, αλλά και πιο ήσυχες οικογενειακές σκηνές από την καθημερινότητα των διακοπών. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα περιλαμβάνεται και φωτογραφία με τον Αλμπέρτο Μποτία να κρατάει στην αγκαλιά του τον μικρό Ερμή.

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα

Παρά το ενδιαφέρον των ακολούθων της, η ίδια δεν αποκάλυψε τον προορισμό της εξόρμησης. Αυτό που προκύπτει από τις αναρτήσεις είναι ότι αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της και επιλέγει ήρεμες στιγμές ξεκούρασης.

Φουρέιρα και Μποτία σε οικογενειακές στιγμές

Το φωτογραφικό άλμπουμ δεν περιορίζεται στις ώρες της παραλίας. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε και εικόνες από βραδινή έξοδο σε τοπικό πανηγύρι, δείχνοντας ένα διαφορετικό κομμάτι των διακοπών της μαζί με τον Αλμπέρτο Μποτία και το παιδί τους.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες της τη βλέπουμε να ποζάρει παρέα με την... Κόνι Μεταξά!