Oργή και θλίψη προκαλεί ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου, αυτή τη φορά στη Μύκονο. Επώνυμος επισκέπτης του νησιού κατέγραψε μια βάναυση εικόνα: ένα γαϊδουράκι με δεμένα τα πόδια. Αν και το «παστούρωμα» τιμωρείται πλέον από τον νόμο, κάποιοι εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυτή την επώδυνη πρακτική περιορισμού των ζώων τους.

Στο βίντεο ακούγεται το βασανισμένο ζώο να βγάζει έναν ήχο που μοιάζει με κλάμα. Ο γνωστός υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Γιώργος Ντάβλας, είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτή τη θλιβερή εικόνα.

«Σε όλες τις Κυκλάδες έχουμε συνεχόμενα περιστατικά με παστουρωμένα ζώα και είναι, δυστυχώς, μια πολύ κακή πρακτική, μια τακτική που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει», ανέφερε ο Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών, Αθανάσιος Χελιώτης.

Τι είναι το παστούρωμα

Το παστούρωμα είναι η πρακτική κατά την οποία δένονται τα πόδια των ζώων μεταξύ τους, προκειμένου να μη φύγουν από την περίφραξή τους.

Αν και απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως φαίνεται κάποιοι ασυνείδητοι εξακολουθούν να κακοποιούν σιωπηλά τα ζώα τους, δένοντάς τους τα πόδια.

«Εμείς δεχόμαστε καταγγελίες από όλη την Ελλάδα. Το καλοκαίρι φτάνουν τις 100 και πλέον. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο νομοθετικό το θέμα. Είναι θέμα παιδείας», σχολίασε ο κ. Χελιώτης.

Όσοι επισκέπτες στην επαρχία γνωρίζουν ότι αυτή η «παραδοσιακή», αλλά επώδυνη για τα ζώα πρακτική συνεχίζεται, σπάνια μιλούν. Συχνά είναι ένας τουρίστας ή ένας επισκέπτης που φέρνει τα περιστατικά στο φως της δημοσιότητας. Όπως συνέβη και τώρα, με τον Γιώργο Ντάβλα.

«Πέρυσι, κοντά στο σπίτι μου, βρήκα ένα γαϊδουράκι δεμένο. Κάλεσα την Αστυνομία. Φεύγοντας από τη Μύκονο νόμιζα ότι το θέμα είχε λυθεί. Φέτος γύρισα στην ίδια τοποθεσία και το γαϊδουράκι είναι ακόμη δεμένο», δήλωσε ο Γιώργος Ντάβλας.

Ο ιδιοκτήτης του ζώου αναμένεται πλέον να βρεθεί αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

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