Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από το ρέμα της Πικροδάφνης, καθώς καταγγέλλουν ότι ακόμη και με την πρώτη βροχή τα νερά γεμίζουν λύματα, αφρούς και σαπουνάδες.

Το ρέμα εκτείνεται σε έξι δήμους της Αττικής, από τον Υμηττό και τη Δάφνη έως τον Άγιο Δημήτριο, τον Άλιμο και το Παλαιό Φάληρο, καταλήγοντας στη θάλασσα. Βίντεο-ντοκουμέντα που εξασφάλισε το δελτίο ειδήσεων του Star αποτυπώνουν την εικόνα που παρουσιάζει σε διάφορα σημεία του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Αφροί, λύματα και σκουρόχρωμα νερά δίπλα σε σπίτια

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Σαραντάκος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, με την πρώτη ψιχάλα το ρέμα γεμίζει αφρούς, σαπουνάδες και νερά σκούρου χρώματος.

Η κατάσταση φέρεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη στα νότια τμήματα του ρέματος, όπου η κοίτη περνά κοντά σε κατοικίες, αλλά και σε χώρους στους οποίους βρίσκονται καθημερινά παιδιά.

Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους για τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, καθώς οι εικόνες που καταγράφονται απέχουν πολύ από εκείνες ενός φυσικού ρέματος μετά από βροχόπτωση.

Κακοτεχνίες και διάβρωση στο ρέμα της Πικροδάφνης

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σημαντικό ρόλο στην κατάσταση διαδραματίζουν οι κακοτεχνίες που παρατηρούνται κατά μήκος του ρέματος, καθώς και η διάβρωση σε διάφορα σημεία του.

Το αποτέλεσμα είναι αφροί και σκουρόχρωμα νερά να εμφανίζονται πολύ κοντά σε σπίτια και παιδικές χαρές, αυξάνοντας την ανησυχία για τους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργούνται, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες κρατικές και αυτοδιοικητικές Αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχονται τα λύματα και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των φθορών και την προστασία του ρέματος, πριν η κατάσταση επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο με τις επόμενες βροχοπτώσεις.