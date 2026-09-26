Άγιος Παντελεήμονας: Το «παρελθόν» του ιδιοκτήτη της καφετέριας

Στα γραφεία του Εκβιαστών ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.26 , 22:51 Προμήθευαν ασθενείς με αμφιβόλου ποιότητας ορμόνες
26.09.26 , 21:47 Άγιος Παντελεήμονας: Το «παρελθόν» του ιδιοκτήτη της καφετέριας
26.09.26 , 21:29 Θάνατος Μαζωνάκη: Tι είπε στο Star o δικηγόρος του υπνοθεραπευτή
26.09.26 , 20:36 Μαζωνάκης: Ντοκουμέντα από το ιατρείο - «Εξαφανίστηκαν» ουσίες για μέθη;
26.09.26 , 20:10 Έκρηξη Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ανάμεσα τους μια έγκυος
26.09.26 , 20:05 AVATR Technologies: Τα μοντέλα που έρχονται
26.09.26 , 19:13 Ξεσπά ο αδερφός της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα
26.09.26 , 18:51 Ο χάρτης των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Οκτωβρίου
26.09.26 , 18:35 Η Zeekr στην πίστα των Μεγάρων
26.09.26 , 18:09 Έκρηξη Πλάκα: Νιόπαντρο ζευγάρι ανάμεσα στα θύματα
26.09.26 , 17:47 Ο Μπαρτζώκας κάνει πάλι το… θαύμα του!
26.09.26 , 17:09 Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε μείωση δασμών ύψους 30 δισεκ. δολαρίων
26.09.26 , 17:03 Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το μαμαδίστικο φαγητό που έφτιαξε στα παιδιά της
26.09.26 , 16:08 Αποκλειστικό Star: H ριπή του καλάσνικοφ σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα
26.09.26 , 16:00 Πώς να φροντίσεις τον εαυτό σου, ύστερα από έναν δύσκολο χωρισμό
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
Θεοδωρίδου: Οι επώνυμοι καλεσμένοι στο τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος
Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
Έκρηξη Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ανάμεσα τους μια έγκυος
Μεσσαροπούλου: Το «πριν» και το «μετά» της και η αλλαγή που εντυπωσιάζει
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το μαμαδίστικο φαγητό που έφτιαξε στα παιδιά της
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει πολύ σοβαρά κακοήθη ευρήματα στον λάρυγγα»
Η Βίσση γράφει «ιστορία» στο ΟΑΚΑ: «Ζωντανεύει» τον παιδικό της εαυτό με AI
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Π. Μπούσιος, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κακοποιοί επιτέθηκαν σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι δεν είχε προβλήματα ή απειλές.
  • Ο 40χρονος ιδιοκτήτης είχε προηγούμενο ποινικό παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης εμπλοκής σε χασισοφυτεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Το 2025, βρέθηκαν 16.000 ευρώ και κοκαΐνη κρυμμένα στο κατάστημα κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας.
  • Η αστυνομία εξετάζει αν η επίθεση σχετίζεται με το παρελθόν του ιδιοκτήτη.

«Παρελθόν» φαίνεται να είχε το κατάστημα που «γάζωσαν» κακοποιοί στον  Άγιο Παντελεήμονα, αν και ο ιδιοκτήτης λέει ότι δεν είχε να χωρίσει τίποτα με κανέναν. Το ρεπορτάζ είναι του Παναγιώτη Μπούσιου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Αποκλειστικό Star: H ριπή του καλάσνικοφ σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, μιλώντας στους αξιωματικούς του Τμήματος Εκβιαστών φέρεται να τους είπε ότι δεν είχε πρόβλημα με κανέναν και ότι δεν είχε δεχθεί απειλές, άρα δεν μπορεί γνωρίζει και ποιο είναι το κίνητρο της επίθεσης.

Άγιος Παντελεήμονας: «Γάζωσαν» καφετέρια – Τραυματίστηκε 10χρονη

Ποιος είναι όμως ο 40χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος; Τον Φεβρουάριο του 2025 αστυνομικοί είχαν μετατραπεί σε… οικοδόμους γιατί μέσα σε τοίχο του καταστήματος είχαν βρεθεί πάνω από 16.000 ευρώ, ενώ σε έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, σε ένα τηλεχειριστήριο και σε μια ξύλινη λαβή σκούπας είχε βρεθεί ποσότητα κοκαΐνης κρυμμένη σε νάιλον συσκευασίες. Eπίσης είχαν βρεθει και δύο φυσίγγια.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του Star, το 2021 ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε καθώς είχε συλληφθεί για εμπλοκή σε υπόθεση χασισοφυτείας αλλά και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όλα αυτά λοιπόν, θα ερευνηθούν καθώς δεν αποκλείεται η επίθεση να έχεις τις «ρίζες» της στο παρελθόν τον ιδιοκτήτη. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Ντοκουμέντα από το ιατρείο - «Εξαφανίστηκαν» ουσίες για μέθη;
Έκρηξη Πλάκα
Ελλαδα
Έκρηξη Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ανάμεσα τους μια έγκυος
Δολοφονία Ηγουμενίτσα
Ελλαδα
Ξεσπά ο αδερφός της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα
Πλάκα έκρηξη
Ελλαδα
Έκρηξη Πλάκα: Νιόπαντρο ζευγάρι ανάμεσα στα θύματα
Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα
Ελλαδα
Αποκλειστικό Star: H ριπή του καλάσνικοφ σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα
Blue Carrier 2: Σε ύφεση η φωτιά – Ελαφρά κλίση παρουσιάζει το πλοίο
Ελλαδα
Blue Carrier 2: Σε ύφεση η φωτιά – Ελαφρά κλίση παρουσιάζει το πλοίο
Έκρηξη στην Πλάκα: Τέσσερις νεκροί – Δύο αγνοούμενοι στα συντρίμμια
Ελλαδα
Τραγωδία στην Πλάκα: Έξι νεκροί από την έκρηξη - Εντοπίστηκαν οι σοροί
Θεσσαλονίκη: Έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε
Νικόλας Κασσιανίδης
Ελλαδα
Νικόλας Κασσιανίδης: Ο νέος Γάλλος πρέσβης συστήνεται με Μαζωνάκη και φραπέ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top