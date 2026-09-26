«Παρελθόν» φαίνεται να είχε το κατάστημα που «γάζωσαν» κακοποιοί στον Άγιο Παντελεήμονα, αν και ο ιδιοκτήτης λέει ότι δεν είχε να χωρίσει τίποτα με κανέναν. Το ρεπορτάζ είναι του Παναγιώτη Μπούσιου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, μιλώντας στους αξιωματικούς του Τμήματος Εκβιαστών φέρεται να τους είπε ότι δεν είχε πρόβλημα με κανέναν και ότι δεν είχε δεχθεί απειλές, άρα δεν μπορεί γνωρίζει και ποιο είναι το κίνητρο της επίθεσης.

Ποιος είναι όμως ο 40χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος; Τον Φεβρουάριο του 2025 αστυνομικοί είχαν μετατραπεί σε… οικοδόμους γιατί μέσα σε τοίχο του καταστήματος είχαν βρεθεί πάνω από 16.000 ευρώ, ενώ σε έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, σε ένα τηλεχειριστήριο και σε μια ξύλινη λαβή σκούπας είχε βρεθεί ποσότητα κοκαΐνης κρυμμένη σε νάιλον συσκευασίες. Eπίσης είχαν βρεθει και δύο φυσίγγια.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του Star, το 2021 ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε καθώς είχε συλληφθεί για εμπλοκή σε υπόθεση χασισοφυτείας αλλά και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όλα αυτά λοιπόν, θα ερευνηθούν καθώς δεν αποκλείεται η επίθεση να έχεις τις «ρίζες» της στο παρελθόν τον ιδιοκτήτη.