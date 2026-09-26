Ξεσπά ο αδερφός της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα

«Αδύναμοι άνδρες, δεν αποδέχονται ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους»

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Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης / Βίντεο (αρχείου) από δελτίο ειδήσεων Star

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Συγκλονίζει ο αδερφός της 25χρονης Πηνελόπης, που δολοφονήθηκε άνανδρα στην Ηγουμενίτσα από το χέρι του πρώην συντρόφου της.

Δολοφονία Ηγουμενίτσα: «Αφιερωμένο σε σένα ό,τι θα κάνω πλέον στη ζωή μου»

Ο αδερφός της Πηνελόπης κάνει λόγο για «αδύναμους άνδρες που δεν αποδέχονται την ελευθερία των γυναικών», σε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως λέει, μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν, «ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη».

«Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη», προσθέτει.

Ενώ στη συνέχεια αναφέρει: «Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους. Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκόταν.

Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης

Πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία. Και με το νόμο της πολιτείας, το νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ».

Ο αδερφός της 25χρονης Πηνελόπης καταλήγει λέγοντας ότι «η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση. Διότι για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς».

 

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