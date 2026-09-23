Δολοφονία Ηγουμενίτσα: «Αφιερωμένο σε σένα ό,τι θα κάνω στη ζωή μου»

Ράγισε καρδιές ο αδερφός της 25χρονης στην κηδεία της στη Μεταμόρφωση

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Το «τελευταίο αντίο» είπαν σήμερα στη Μεταμόρφωση, συγγενείς και φίλοι της 25χρονης που δολοφονήθηκε άγρια στην Ηγουμενίτσα. Την ίδια ώρα σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ολοκληρώθηκε χθες και αποτυπώνουν πόσα χτυπήματα δέχθηκε το άτυχο κορίτσι.

Ηγουμενίτσα: Οι ανατριχιαστικές αναρτήσεις της Πηνελόπης πριν πέσει νεκρή

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση. Τραγικές φιγούρες ήταν η μητέρα της 25χρονης Πηνελόπης και ο αδερφός της.

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε ο επικήδειος που έβγαλε ο αδερφός της, λέγοντας:

Από δω και πέρα ό,τι κάνω στη ζωή μου θα είναι αφιερωμένο σε σένα

Ηγουμενίτσα: Τη σκότωσε με 15 μαχαιριές - Τι έδειξε η νεκροψία

Η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα

Η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα

Δολοφονία 25χρονης στην Ηγουμενίτσα: Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Οργή προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς φαίνεται ότι το κορίτσι πάλεψε για τη ζωή της την ώρα που που δεχόταν την άναδρη επίθεση.

Βρέθηκαν αμυντικά τραύματα στα χέρια της και πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη της. Συνολικά δεκαπέντε μαχαιριές εντόπισε ο ιατροδικαστής.

Αύριο, ο 25χρονος πρώην σύντροφός της θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

 

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