Πύργος: «Μαμά, με κυνηγούν για να με σκοτώσουν»

Μητέρα καταγγέλλει επίθεση στη 12χρονη κόρη της

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Πύργος: Μητέρα Καταγγέλλει Επίθεση Στη 12χρονη Κόρη Της
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μητέρα καταγγέλλει ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση από τέσσερις γυναίκες στον Πύργο, οι οποίες της πέταξαν πέτρες και απείλησαν την οικογένεια.
  • Το περιστατικό συνέβη μετά τον αγιασμό του σχολείου της ανήλικης, όταν η ίδια τηλεφώνησε σε κατάσταση πανικού στη μητέρα της.
  • Η μητέρα συνδέει την καταδίωξη με θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη πρόσφατα, στο οποίο σκοτώθηκε 17χρονος.
  • Μετά την καταγγελία, οι γυναίκες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή.
  • Η μητέρα δήλωσε ότι φοβάται για την ασφάλεια της οικογένειάς της και αποφάσισε να αλλάξει κατοικία.

Μια σοβαρή καταγγελία για την καταδίωξη και την επίθεση σε βάρος μιας 12χρονης στον Πύργο Ηλείας έρχεται στο φως, λίγες ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στο Λαμπέτι, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα της ανήλικης στο patrisnews.com, τέσσερις γυναίκες φέρεται να ακολούθησαν την 12χρονη στον δρόμο, ενώ, όπως υποστηρίζει, της πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού. Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι δέχθηκε απειλές για την κόρη της και την οικογένειά της.

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Το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, μετά τον αγιασμό στο σχολείο της 12χρονης.

Πύργος: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν»

Η ανήλικη είχε περάσει από τον χώρο εργασίας της μητέρας της και στη συνέχεια ξεκίνησε για το σπίτι.

Πύργος: «Μαμά, με κυνηγούν για να με σκοτώσουν»

Η μητέρα υποστήριξε πως η επίθεση συνδέεται με ένα τροχαίο που είχε γίνει στον Πύργο με έναν νεκρό 17χρονο

Λίγα λεπτά αργότερα, τηλεφώνησε στη μητέρα της σε κατάσταση πανικού.

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«Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν», της είπε, σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας.

Όπως καταγγέλλει η ίδια, η κόρη της αντιλήφθηκε ότι τέσσερις γυναίκες την ακολουθούσαν. Προσπάθησε να αλλάξει πεζοδρόμιο για να τις αποφύγει, όμως, σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνες συνέχισαν να την ακολουθούν.

Η 12χρονη άρχισε να τρέχει και φώναζε για βοήθεια. Η μητέρα της υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης της πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού.

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Το παιδί κατάφερε τελικά να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια, μέχρι να φτάσει στο σημείο η μητέρα του.

Πύργος: Η σύνδεση που καταγγέλλεται με το τροχαίο

Η μητέρα υποστηρίζει ότι η καταδίωξη συνδέεται με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στη διασταύρωση Λαμπετίου στον Πύργο.

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Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα. Για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου είχε ανακοινωθεί ότι διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Πύργου.

Σύμφωνα με τη μητέρα της 12χρονης, η ίδια και η οικογένειά της στοχοποιήθηκαν επειδή κάποιοι φέρεται να την υπέδειξαν ως υπεύθυνη για το δυστύχημα.

Η γυναίκα αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το τροχαίο. Όπως υποστηρίζει, δεν οδηγεί, δεν έχει αυτοκίνητο, δεν βρισκόταν στο σημείο και δεν είχε καμία εμπλοκή στο δυστύχημα.

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Όπως περιγράφει η γυναίκα, όταν έφτασε στο σημείο όπου είχε καταφύγει η κόρη της, μία από τις γυναίκες φέρεται να της είπε:

«Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδερφό μου».

Η μητέρα υποστηρίζει ότι προσπάθησε να εξηγήσει πως δεν είχε σχέση με το δυστύχημα. Όπως λέει, στη συνέχεια δέχθηκε απειλές που αφορούσαν την κόρη της και τα υπόλοιπα παιδιά της.

«Μου είπαν: “Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου”», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι γυναίκες φέρεται ακόμη να της είπαν ότι γνωρίζουν πού μένει και ότι γνωρίζουν στοιχεία για τα παιδιά και την οικογένειά της.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό φοβήθηκε για την ασφάλεια των παιδιών της και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι μαζί τους.

Μετά την καταγγελία στην Αστυνομία οι τέσσερις γυναίκες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο.

Όπως αναφέρεται, τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης δύο μηνών με αναστολή 15 μηνών.

Η μητέρα, ωστόσο, δηλώνει ότι η δικαστική εξέλιξη δεν εξάλειψε τον φόβο της οικογένειας.

«Έφυγα από το σπίτι μου. Πήρα τα παιδιά μου και πήγαμε αλλού. Δεν ένιωθα ασφαλής», αναφέρει.

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