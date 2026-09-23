Χάκερς επιτέθηκαν στην Skroutz Last Mile - Ποια δεδομένα επηρεάστηκαν

Η ανακοίνωση της εταιρείας

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Pexels
Skroutz Last Mile
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Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσε η Skroutz Last Mile κάνοντας γνωστό ότι υπήρξε περιστατικό ασφαλείας το οποίο αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

Επίθεση χάκερς στην Booking - Ανησυχία για διαρροή προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με την Skroutz Last Mile από το περιστατικό επηρεάστηκε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς, όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του προβλήματος και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η ανακοίνωση της Skroutz Last Mile

«Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης:

● Αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ή/και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skroutz Last Mile, και

● Αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ίσως λάβετε (phishing) και επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης».

 

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SKROUTZ LAST MILE
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