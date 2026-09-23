«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Η Ζήνα Κουτσελίνη υποδέχεται τη Μάρα Ζαχαρέα!

Μη χάσετε την αποκαλυπτική συνέντευξη αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

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Η Μάρα Ζαχαρέα σε ένα απολαυστικό Q&A με τους διαδικτυακούς της φίλους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα θα είναι καλεσμένη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.
  • Η συνέντευξη θα είναι αποκαλυπτική, καλύπτοντας την επαγγελματική της πορεία και προσωπικές πτυχές της ζωής της.
  • Η Ζαχαρέα είναι διευθύντρια ειδήσεων του Star και έχει πρόσφατα πρεμιέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
  • Η εκπομπή θα εστιάσει στη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ως μητέρα και σύζυγος.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη θα φιλοξενήσει τη Ζαχαρέα στο πρωινό στούντιο.

Η Μάρα Ζαχαρέα εισβάλλει αύριο Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, το οποίο οδηγεί σταθερά στην κορυφή της ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, η καταξιωμένη δημοσιογράφος και διευθύντρια ειδήσεων θα βρεθεί καλεσμένη της Ζήνας Κουτσελίνη.

Μάρα Ζαχαρέα: Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν μπήκε στο γραφείο της!

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Star περνά το κατώφλι του πρωινού στούντιο για να ανοίξει την καρδιά της.

Μάρα Ζαχαρέα: Τα στιγμιότυπα από την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν

Η Μάρα Ζαχαρέα καλεσμένη της Ζήνας Κουτσελίνη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

Η Μάρα Ζαχαρέα καλεσμένη της Ζήνας Κουτσελίνη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, θα μιλήσει για τη λαμπρή επαγγελματική της διαδρομή στην τηλεόραση, αλλά και για τις αθέατες πτυχές της ζωής της μακριά από τους προβολείς, εκεί όπου η «σιδηρά κυρία» της ενημέρωσης αφήνει στην άκρη τους αυστηρούς ρόλους και γράφει τη δική της καθημερινότητα ως μια αφοσιωμένη, τρυφερή μητέρα και σύζυγος.

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ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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