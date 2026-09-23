Λιόλιου: Backstage φωτογραφίες από την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»

Εντυπωσιακή στο νέο fashion film

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Κατερίνα Λιόλιου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε fashion film για την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», που έχει μεγάλη επιτυχία.
  • Το video είναι no1 στα trends του YouTube και έχει θετικά σχόλια από το κοινό.
  • Οι backstage φωτογραφίες αποτυπώνουν τη δημιουργική διαδικασία και την ενέργεια της Λιόλιου.
  • Το τραγούδι είναι το πρώτο από το νέο album της, μετά τα πλατινένια «Το Δικό Μου DNA» και «1994».
  • Η μουσική είναι του Γιάννη Φακίνου και οι στίχοι του Θοδωρή Μάκρα.

Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό fashion film για την «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», τη νέα της μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει τεράστια ανταπόκριση και απήχηση από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της.

Λιόλιου: Backstage φωτογραφίες από την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»
 
Στο εντυπωσιακό video, που βρέθηκε αμέσως στο no1 των trends του YouTube και έχει αποσπάσει αμέτρητα θετικά σχόλια από το κοινό, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού αναδεικνύει την πιο λαμπερή και fashion-oriented πλευρά της, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της τον ψεύτη και κοιτά μπροστά με σιγουριά.

Λιόλιου: Backstage φωτογραφίες από την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»


 
Οι backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα των γυρισμάτων και τη δημιουργική διαδικασία, με την Κατερίνα Λιόλιου να στέκεται μπροστά από την κάμερα με τη χαρακτηριστική της ενέργεια, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα από ένα video που συνδυάζει μουσική, attitude και έντονη fashion αισθητική.

Λιόλιου: Backstage φωτογραφίες από την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»
 

 Η «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και κατέκτησε τις πρώτες θέσεις στο Spotify Top 50, είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πλατινένια «Το Δικό Μου DNA» και «1994», το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Λιόλιου: Backstage φωτογραφίες από την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»

Τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το video σκηνοθέτησε ο Steven Airth.

Λιόλιου: Backstage φωτογραφίες από την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»

Λιόλιου: Backstage φωτογραφίες από την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»
 

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΕΥΤΗ
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