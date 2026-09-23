Λάζαρος Γεωργακόπουλος: «Ήμουν ευτυχισμένος γιατί η κόρη μου ήξερε τι ήθελε»- Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στο Buongiorno, τον Ιούνιο του 2026

Σε μια σπάνια οικογενειακή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τη σύζυγό του, Μαρία Κατσιαδάκη, μαζί με την κόρη τους, Joanne.

Μαρία Κατσιαδάκη & Λάζαρος Γεωργακόπουλος με την κόρη τους, Joanne/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η οικογένεια καλλιτεχνών παρακολούθησε την παράσταση Τρωάδες στο Θέατρο Βράχων.

Το ζευγάρι, που κρατά εδώ και χρόνια την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετρά περίπου 30 χρόνια κοινής πορείας. Οι δυο τους γνωρίστηκαν ως συμφοιτητές και φίλοι στο Θέατρο Τέχνης και στη συνέχεια η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα. Όπως έχει εξομολογηθεί ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, σύντομα συγκατοίκησαν και όλα αυτά τα χρόνια στάθηκαν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Μάλιστα, το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε ποτέ με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο. Το 2021 αποφάσισε να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, κυρίως για πρακτικούς λόγους που είχαν προκύψει την περίοδο της πανδημίας. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι δεν αισθάνθηκαν ποτέ πως χρειάζονταν έναν γάμο για να επιβεβαιώσουν τη σχέση τους.

Λάζαρος Γεωργακόπουλος- Αιμίλιος Χειλάκης- Μαρία Κατσιαδάκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Λάζαρος Γεωργακόπουλος - Μαρία Κατσιαδάκη: Η κόρη τους, Joanne, κάνει καριέρα στο τραγούδι

Καρπός της μακρόχρονης σχέσης τους είναι η κόρη τους, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, γνωστή καλλιτεχνικά ως Joanne. Η ίδια ακολούθησε τα δικά της βήματα στη μουσική και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice, όπου κατάφερε να αναδειχθεί νικήτρια.

Λάζαρος Γεωργακόπουλος με την κόρη του, Joanne, τον Νοέμβριο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος έχει μιλήσει αρκετές φορές με υπερηφάνεια για την κόρη του, τονίζοντας πως από μικρή ηλικία γνώριζε τι ήθελε να κάνει. Σε πρόσφατη συνέντευξή του αναφέρθηκε στη μουσική διαδρομή της Joanne και στη χαρά του να τη βλέπει να δημιουργεί τη δική της πορεία, χωρίς να αισθάνεται ότι πρέπει να ακολουθήσει τα επαγγελματικά βήματα των γονιών της.

Παράλληλα, το 2026 ο ηθοποιός μίλησε ξανά για τη σχέση του με τη Μαρία Κατσιαδάκη, χαρακτηρίζοντας τα 30 χρόνια κοινής ζωής ως ένα κοινό έργο που χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια, σεβασμό και ελευθερία.