Θάνατος Μαζωνάκη: Η σύμβαση συνεργασίας του υπνοθεραπευτή & της γιατρού

Ντοκουμέντο Star - Τι αποκαλύπτει γύρω από τον ρόλο του

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23//2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπνοθεραπευτής και η γιατρός από το Κολωνάκι είχαν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας πριν ένα χρόνο για διεπιστημονική συνεργασία.
  • Ο υπνοθεραπευτής δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τις θεραπείες που παρέχουν οι γιατροί και ότι δεν έχει στείλει πελάτες σε αυτούς.
  • Η σύμβαση αναφέρει ότι η επιστημονική ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους ιατρούς και ο συνεργάτης δεν μπορεί να κάνει ιατρικές πράξεις.
  • Ο υπνοθεραπευτής χρέωνε 150 ευρώ για υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών.
  • Η Αστυνομία παρακολουθεί την υπόθεση και αναμένει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.

Όσο η έρευνα εξελίσσεται, τόσο περιπλέκεται το μυστήριο γύρω από τον ρόλο του υπνοθεραπευτή - συνεργάτη της γιατρού από το Κολωνάκι. Πριν ένα χρόνο είχαν υπογράψει μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας

Οι δύο ιατροί και ο συνεργάτης σύμβουλος είχαν συμφωνήσει να συνεργάζονται διεπιστημονικά. Σκοπός ήταν η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και υπηρεσιών του συνεργάτη συμβούλου προς τους ιατρούς επί θεραπευομένων των ιατρών, στα πλαίσια των ολιστικών θεραπευτικών πλάνων που καταρτίζουν οι ιατροί για τους ασθενείς τους.

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«Δεν έχω ιδέα τι είναι η πλασμαφαίρεση και η υδροθεραπεία», λέει ο υπνθεραπευτής 

«Δεν έχω ιδέα τι είναι η πλασμαφαίρεση και η υδροθεραπεία», λέει ο υπνθεραπευτής 

Ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει ότι δεν είχε ιδέα τι θεραπείες έκαναν οι γιατροί στο Κολωνάκι και πως ποτέ δεν είχε στείλει εκείνος πελάτες σε αυτούς, αλλά μόνο το αντίστροφο.

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, κ. Γιάννης Γλύκας δήλωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star «Δεν ξέρει τι είναι πλασμαφαίρεση και υδροθεραπεία. Μόνο αυτοί του στέλνανε. Η κατηγορούμενη καμιά φορά σύστηνε πελάτες σε άλλο χώρο, κάποιους πελάτες για υπνοθεραπεία». 

Ωστόσο, ο υπνοθεραπευτής παραδέχεται το μήνυμα που έστειλε στη γιατρό, το οποίο δείχνει σαν εκείνος να της έστειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Τι αναγράφει η σύμβαση συνεργασίας του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό 

Τι αναγράφει η σύμβαση συνεργασίας του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό 

Στο άρθρο 6 της σύμβασης τονίζεται ότι:

«Η επιστημονική ευθύνη για τη συνολική θεραπευτική αγωγή των ασθενών ανήκει αποκλειστικά στους ιατρούς. Ο συνεργάτης σύμβουλος παρέχει τις υπηρεσίες του στο ειδικό γνωστικό του αντικείμενο και εντός των ορίων που ορίζει ο επαγγελματικός του τίτλος και η νομοθεσία που τον διέπει. Ο συνεργάτης δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη». 

Στις αποδείξεις που έκοβε στους πελάτες του δήλωνε ως δραστηριότητα: «Υπηρεσίες Εναλλακτικών Θεραπειών» και χρέωνε 150 ευρώ.

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Το κινητό της γιατρού θα «δείξει» τον ρόλο του υπνοθεραπευτή 

Ο... ρόλος του υπνοθεραπευτή από την Κέρκυρα, που ξεκίνησε ως ελαιοχρωματιστής και φωτογράφος, έχει αρχίσει να τραβά το ενδιαφέρον της Αστυνομίας. Η Ασφάλεια παρακολουθεί με προσοχή όσα αποκαλύπτονται και όσα ο ίδιος λέει και αναμένει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που θα δείξει τι ακριβώς έχει ειπωθεί τις κρίσιμες ώρες με τη γιατρό.
 

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