Όσο η έρευνα εξελίσσεται, τόσο περιπλέκεται το μυστήριο γύρω από τον ρόλο του υπνοθεραπευτή - συνεργάτη της γιατρού από το Κολωνάκι. Πριν ένα χρόνο είχαν υπογράψει μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας.

Οι δύο ιατροί και ο συνεργάτης σύμβουλος είχαν συμφωνήσει να συνεργάζονται διεπιστημονικά. Σκοπός ήταν η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και υπηρεσιών του συνεργάτη συμβούλου προς τους ιατρούς επί θεραπευομένων των ιατρών, στα πλαίσια των ολιστικών θεραπευτικών πλάνων που καταρτίζουν οι ιατροί για τους ασθενείς τους.

«Δεν έχω ιδέα τι είναι η πλασμαφαίρεση και η υδροθεραπεία», λέει ο υπνθεραπευτής

Ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει ότι δεν είχε ιδέα τι θεραπείες έκαναν οι γιατροί στο Κολωνάκι και πως ποτέ δεν είχε στείλει εκείνος πελάτες σε αυτούς, αλλά μόνο το αντίστροφο.

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, κ. Γιάννης Γλύκας δήλωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star «Δεν ξέρει τι είναι πλασμαφαίρεση και υδροθεραπεία. Μόνο αυτοί του στέλνανε. Η κατηγορούμενη καμιά φορά σύστηνε πελάτες σε άλλο χώρο, κάποιους πελάτες για υπνοθεραπεία».

Ωστόσο, ο υπνοθεραπευτής παραδέχεται το μήνυμα που έστειλε στη γιατρό, το οποίο δείχνει σαν εκείνος να της έστειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τι αναγράφει η σύμβαση συνεργασίας του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό

Στο άρθρο 6 της σύμβασης τονίζεται ότι:

«Η επιστημονική ευθύνη για τη συνολική θεραπευτική αγωγή των ασθενών ανήκει αποκλειστικά στους ιατρούς. Ο συνεργάτης σύμβουλος παρέχει τις υπηρεσίες του στο ειδικό γνωστικό του αντικείμενο και εντός των ορίων που ορίζει ο επαγγελματικός του τίτλος και η νομοθεσία που τον διέπει. Ο συνεργάτης δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη».

Στις αποδείξεις που έκοβε στους πελάτες του δήλωνε ως δραστηριότητα: «Υπηρεσίες Εναλλακτικών Θεραπειών» και χρέωνε 150 ευρώ.

Το κινητό της γιατρού θα «δείξει» τον ρόλο του υπνοθεραπευτή

Ο... ρόλος του υπνοθεραπευτή από την Κέρκυρα, που ξεκίνησε ως ελαιοχρωματιστής και φωτογράφος, έχει αρχίσει να τραβά το ενδιαφέρον της Αστυνομίας. Η Ασφάλεια παρακολουθεί με προσοχή όσα αποκαλύπτονται και όσα ο ίδιος λέει και αναμένει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που θα δείξει τι ακριβώς έχει ειπωθεί τις κρίσιμες ώρες με τη γιατρό.

