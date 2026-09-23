Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα το χρηματοκιβώτιο Μαζωνάκη

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Τι κρύβει το χρηματοκιβώτιο Μαζωνάκη (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα για τον θάνατό του.
  • Περιέχει χρήματα και ενδέχεται να έχει ιατρικά έγγραφα με σφραγίδα ιατρείου στο Κολωνάκι.
  • Δεν έχει βρεθεί διαθήκη, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για χειρόγραφες σημειώσεις.
  • Το χρηματοκιβώτιο έχει κατασχεθεί και αναμένεται η εντολή του εισαγγελέα για να ανοιχτεί.
  • Είναι υπερσύγχρονο και ανοίγει μόνο με βιομετρικά χαρακτηριστικά, γεγονός που προκαλεί υποψίες για εκπλήξεις.

Ένα πολύ κρίσιμο σημείο για την έρευνα σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι το χρηματοκιβώτιό του. Το γιατί εξήγησε η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα  Ζαχαρέα. 

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Δεδομένο για την ασφάλεια είναι ότι το χρηματοκιβώτιο έχει λεφτά, κάτι που στηρίζεται και από μαρτυρίες συνεργατών και φίλων του Γ.Μαζωνάκη. Ερωτηματικό είναι αν υπάρχει κάποια ιδιόχειρη σημείωση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι διαθήκη δεν είχε προλάβει να κάνει.

Το κρίσιμο σημείο που προφανώς ενδιαφέρει την αστυνομική έρευνα είναι τυχόν ιατρικά έγγραφα που φυλάσσονται σε αυτό, με τη σφραγίδα του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Όπως δήλωσε φίλη του Γ. Μαζωνάκη, ο ίδιος έβγαζε λεφτά από το χρηματοκιβώτιο, αλλά δε γνωρίζει αν φύλαγε σε αυτό και χειρόγραφα. 

Η μαρτυρία φίλης του Μαζωνάκη για το χρηματοκιβώτιο     

Η μαρτυρία φίλης του Μαζωνάκη για το χρηματοκιβώτιο  

Σύμφωνα με καταγγελίες πάντως το ζευγάρι συνταγογραφούσε χειρόγραφα και ορισμένες εξετάσεις τις έστελνε σε ειδικό εργαστήριο στην Ελβετία. Όπως είναι ευνόητο, μια τέτοια σύνδεση θα δώσει κι άλλα στοιχεία στις αρχές. 

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Το χρηματοκιβώτιο έχει κατασχεθεί, αλλά δεν έχει όμως ανοιχτεί ακόμα. Αναμένεται η εντολή από τον εισαγγελέα και έχει ήδη ληφθεί η έγκριση από την οικογένεια του καλλιτέχνη. 

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο χρηματοκιβώτιο που ανοίγει μόνο με βιομετρικά χαρακτηριστικά (πρόσωπο, σκανάρισμα ματιού). 

Όπως επισήμανε  η δημοσιογράφος του Star για να είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης μια τέτοια θωράκιση, η εκτίμηση των αστυνομικών αρχών είναι πως ίσως δούμε εκπλήξεις.
 

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