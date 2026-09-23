Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Πρωτιά για το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές

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Πρωτιά Στη Ζωή Για Το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα κατατάσσεται 9η παγκοσμίως σε εθελοντές δότες μυελού των οστών, με 306.130 εγγεγραμμένους.
  • Ο Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές, καλύπτοντας το 70% του συνόλου στην Ελλάδα.
  • Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη, ο Σύλλογος προγραμματίζει δράσεις ενημέρωσης σε πολλές πόλεις.
  • Οι αγώνες της Super League αφιερώθηκαν στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, με σχετικές εκδηλώσεις.
  • Ενημέρωση μέσω ΜΜΕ και φωτεινές σημάνσεις σε δημόσιους χώρους για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Στην 9η θέση παγκοσμίως σε αριθμό εθελοντών δοτών μυελού των οστών, αναλογικά με τον πληθυσμό της, βρίσκεται πια η Ελλάδα, ανεβαίνοντας θεαματικά στην παγκόσμια κατάταξη.

O Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ που ιδρύθηκε το 2012, από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, πρωτοστατεί στην θεαματική αυτή αύξηση καθώς από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, περίπου το 70% δηλαδή του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών στην Ελλάδα (συνολικός αριθμός εθελοντών δοτών στην Ελλάδα: 306.130).

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών και τα ενθαρρυντικά αυτά η στοιχεία, η Πρόεδρος του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη δήλωσε: «Ο Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, WMDA, σήμερα που τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς. Νιώθω βαθιά συγκίνηση και περηφάνεια που οι νέοι μας, 18-45 ετών, αγκαλιάζουν το έργο μας και γίνονται κομμάτι του ΟΡΑΜΑΤΟΣ της αείμνηστης μητέρας μου, Μαριάννας, να μην υπάρχει ούτε ένας συνάνθρωπός μας που δεν μπορεί να βρει συμβατό δότη.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης αλυσίδας αγάπης. Όλοι μαζί, ενωμένοι, δίνουμε πρωτιά στη ζωή!».

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ο Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ όπως κάθε χρόνο πραγματοποιεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και συγκεκριμένα:

  • Ενημερωτικά περίπτερα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλατεία Συντάγματος και στην Πλατεία Κοραή στον Πειραιά, καθώς επίσης και μέσω των συνεργατών μας σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Κάρυστο, Κιλκίς, Περαχώρα Κορινθίας, Κρήτη, Σπάρτη, Ηγουμενίτσα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Σύρο, Αλεξανδρούπολη και Ιωάννινα. Στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα θα γίνεται ενημέρωση ενώ θα πραγματοποιούνται και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών από εξειδικευμένα στελέχη του Συλλόγου

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Πρωτιά για το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Πρωτιά για το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

  • Φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων και συγκεκριμένα του κτιρίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Πύργου του Πειραιά αλλά και του σιντριβανιού στην Πλατεία Ομονοίας

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Πρωτιά για το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Πρωτιά για το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Πρωτιά για το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

  • Συνεργασία με τη SuperLeague. Όλοι οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 ήταν αφιερωμένοι στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών. Σε όλους τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές και τα παιδιά παράταξης εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας T-shirts με μηνύματα για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, ενώ παράλληλα, κατά την παράταξη των ομάδων, θα αναρτηθούν banners με μηνύματα ευαισθητοποίησης και στήριξης της δράσης του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Πρωτιά για το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Πρωτιά για το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

  • Ειδικές φωτεινές σημάνσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ καθώς επίσης σε σταθμούς στις γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία με την ΣΤΑΣΥ
  • Ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσα από Δελτία Τύπου, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ


Μπορείτε να ενημερωθείτε για το έργο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ αλλά και πώς να γίνετε και εσείς εθελοντές δότες στο www.oramaelpidas.gr

Γίνε και εσύ εθελοντής δότης μυελού των οστών! Δώσε ελπίδα! Δώσε ζωή!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΟΤΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
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