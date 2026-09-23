Μια μικρή ανάσα μέσα στην απαιτητική καθημερινότητά της προσπάθησε να κλέψει η Ιωάννα Τούνη, λίγο πριν φύγει για τη δουλειά.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από το πρωινό της, δείχνοντας πώς ξεκινά τη μέρα της όταν ο μικρός Πάρης έχει ήδη φύγει για το σχολείο.

Στη φωτογραφία, η Ιωάννα Τούνη κάθεται στο κρεβάτι του σπιτιού της και απολαμβάνει λίγα λεπτά ηρεμίας, έχοντας στα χέρια της ένα βιβλίο. Το φως του πρωινού που μπαίνει από το παράθυρο δημιουργεί μια ιδιαίτερα ήρεμη ατμόσφαιρα, με την ίδια να εκμεταλλεύεται τον λίγο ελεύθερο χρόνο που έχει στη διάθεσή της.

«Ο Παρούλης πήγε πριν λίγο σχολείο και εγώ προσπαθώ να ξεκλέψω 10 λεπτά χαλάρωσης για μένα πριν πάω στη δουλειά…», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία.

Η καθημερινότητα της Ιωάννας Τούνη είναι γεμάτη υποχρεώσεις, επαγγελματικές δραστηριότητες και φυσικά τον ρόλο της ως μητέρα, με τον οποίο έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με τον γιο της.

Έτσι, ακόμη και λίγα λεπτά με ένα βιβλίο στο χέρι φαίνεται πως αποτελούν για εκείνη μια μικρή προσωπική πολυτέλεια πριν επιστρέψει στους γρήγορους ρυθμούς της ημέρας

Μέσα από τις αναρτήσεις της, άλλωστε, η Ιωάννα Τούνη συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους followers της μια εικόνα από τη ζωή της μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.