Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη

Healthy γεύμα για τον μονάκριβο γιο της

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Παντού μαζί με τη μαμά του ο μικρός Πάρης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στιγμιότυπο από το ταπεράκι του γιου της, Πάρη, για το σχολείο.
  • Το ταπεράκι περιλαμβάνει ζυμαρικά με ψαροκροκέτες και αυγά κομμένα στη μέση.
  • Η Ιωάννα σημείωσε τα περιεχόμενα του γεύματος στη φωτογραφία.
  • Στο δεύτερο ταπεράκι υπάρχουν κομμάτια ροδάκινων και βερίκοκων για σνακ.
  • Η παρουσίαση του φαγητού είναι πρακτική και παιχνιδιάρικη για το παιδί.

Μια μικρή αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική στιγμή από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη, δείχνοντας το φαγητό που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη, για το σχολείο.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας φροντίζει να μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τη ζωή της ως μαμά και αυτή τη φορά μας έβαλε για λίγο στην καθημερινή ρουτίνα του μικρού της, αποκαλύπτοντας τι περιείχε το ταπεράκι που του ετοίμασε.

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Τι έβαλε στο ταπεράκι του Πάρη

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε ένα γεύμα που περιλαμβάνει διαφορετικές γεύσεις και τρόφιμα, φροντίζοντας παράλληλα η παρουσίαση να είναι πρακτική για ένα παιδί.

Στη μία θήκη του πράσινου τάπερ υπάρχουν ζυμαρικά, πάνω στα οποία έχει τοποθετήσει δύο ψαροκροκέτες. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται δύο αυγά, κομμένα στη μέση και πασπαλισμένα με λίγο μαύρο πιπέρι.

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Η ίδια μάλιστα φρόντισε να σημειώσει πάνω στη φωτογραφία τι περιλαμβάνει κάθε μέρος του γεύματος, γράφοντας χαρακτηριστικά: «ψαροκροκέτες», «νουντλς» και «αυγά».

Έτσι, το κυρίως γεύμα του μικρού Πάρη είναι έτοιμο να τον συνοδεύσει στη σχολική του ημέρα, μέσα σε ένα πολύχρωμο και πρακτικό ταπεράκι.


Και το φρούτο δεν έλειπε

Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως φρόντισε να υπάρχει και κάτι φρουτένιο στο κολατσιό του γιου της.

Σε ένα δεύτερο, ροζ ταπεράκι βλέπουμε κομμάτια από ροδάκινα και βερίκοκα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό μέρος για το φρούτο του.

Μάλιστα, πάνω στη φωτογραφία η ίδια έχει σημειώσει με λευκά γράμματα «-ροδάκινα» και «-βερίκοκα», δείχνοντας αναλυτικά στους followers της τι επέλεξε να βάλει στο δεύτερο δοχείο.

Το συγκεκριμένο ταπεράκι έχει μια πιο παιχνιδιάρικη εμφάνιση, ενώ τα φρούτα είναι κομμένα σε κομμάτια, ώστε να είναι εύκολο για τον Πάρη να τα καταναλώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη
 

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