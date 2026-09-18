Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα του νέου GNTM και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται πως έχει ήδη μπει σε… mood GNTM.

Λίγο πριν ο διαγωνισμός μόδας επιστρέψει στις οθόνες, δηλαδή τη Δευτέρα 21/9 στις 21.00 στο Star, η παρουσιάστρια και κριτής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από το σπίτι της, δείχνοντας πώς πέρασε λίγες στιγμές πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάθισε αναπαυτικά στον καναπέ της και, έχοντας μπροστά της το laptop, παρακολούθησε το special preview του πρώτου επεισοδίου του GNTM.

Χαλαρή και χαμογελαστή, πόζαρε στον φακό την ώρα που έβλεπε μέρος από όσα θα παρακολουθήσουν σύντομα και οι τηλεθεατές. Η ίδια θέλησε έτσι να δώσει μια μικρή γεύση από το κλίμα που επικρατεί λίγο πριν το GNTM κάνει την επιστροφή του.

Στο story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα από τα preview της φετινής σεζόν! Ανυπομονώ 💗».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του GNTM, με το νέο κύκλο να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους τηλεθεατές και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να έχει και φέτος κεντρικό ρόλο στο show.

Με τον αγαπημένο διαγωνισμό μόδας να επιστρέφει στο Star με νέα πρόσωπα, νέες δοκιμασίες και αρκετές εκπλήξεις, η ίδια φαίνεται πως έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το αποτέλεσμα, παρακολουθώντας το πρώτο επεισόδιο από την άνεση του σπιτιού της.