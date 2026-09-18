Παπαγεωργίου: Χαλαρή στον καναπέ της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

«Ανυπομονώ» – Το story της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

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GNTM 7 Special Preview: Δείτε πρώτοι τι έρχεται!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του GNTM είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21/9 στις 21.00 στο Star.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στιγμιότυπο από το σπίτι της πριν την πρεμιέρα, παρακολουθώντας το special preview του πρώτου επεισοδίου.
  • Η Παπαγεωργίου πόζαρε χαλαρή στον καναπέ της, δείχνοντας την ανυπομονησία της για την επιστροφή του GNTM.
  • Ο νέος κύκλος του GNTM θα έχει νέα πρόσωπα, δοκιμασίες και εκπλήξεις.
  • Η Παπαγεωργίου διατηρεί κεντρικό ρόλο στο show και ανυπομονεί για την πρεμιέρα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα του νέου GNTM και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται πως έχει ήδη μπει σε… mood GNTM.

Λίγο πριν ο διαγωνισμός μόδας επιστρέψει στις οθόνες, δηλαδή τη Δευτέρα 21/9 στις 21.00 στο Star,  η παρουσιάστρια και κριτής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από το σπίτι της, δείχνοντας πώς πέρασε λίγες στιγμές πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα.

GNTM 7 Special Preview: Δείτε πρώτοι τι έρχεται!

Παπαγεωργίου: Χαλαρή στον καναπέ της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάθισε αναπαυτικά στον καναπέ της και, έχοντας μπροστά της το laptop, παρακολούθησε το special preview του πρώτου επεισοδίου του GNTM.

Χαλαρή και χαμογελαστή, πόζαρε στον φακό την ώρα που έβλεπε μέρος από όσα θα παρακολουθήσουν σύντομα και οι τηλεθεατές. Η ίδια θέλησε έτσι να δώσει μια μικρή γεύση από το κλίμα που επικρατεί λίγο πριν το GNTM κάνει την επιστροφή του.

GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα

Στο story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα από τα preview της φετινής σεζόν! Ανυπομονώ 💗».

Παπαγεωργίου: Χαλαρή στον καναπέ της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

 

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του GNTM, με το νέο κύκλο να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους τηλεθεατές και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να έχει και φέτος κεντρικό ρόλο στο show.

Με τον αγαπημένο διαγωνισμό μόδας να επιστρέφει στο Star με νέα πρόσωπα, νέες δοκιμασίες και αρκετές εκπλήξεις, η ίδια φαίνεται πως έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το αποτέλεσμα, παρακολουθώντας το πρώτο επεισόδιο από την άνεση του σπιτιού της.

Παπαγεωργίου: Χαλαρή στον καναπέ της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

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