GNTM 7: Special preview από τη μεγάλη πρεμιέρα στο star.gr/tv

Συντονιστείτε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21:00!

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Το GNTM ξεκινά το ταξίδι του, γι' αυτό προσδεθείτε!

GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη πρεμιέρα του αγαπημένου διαγωνισμού μόδας, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star! Από το πλατό θα περάσουν διαφορετικές και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που μοιράζονται δύο σημαντικά κοινά: την αγάπη τους για τη μόδα και τη δίψα τους για διάκριση.

Δείτε στο star.gr/tv special preview από την πρεμιέρα του GNTM 7

Δείτε στο star.gr/tv special preview από την πρεμιέρα του GNTM 7 

Ο δρόμος προς την κορυφή δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, καθώς τα φετινά concepts ανεβάζουν κατακόρυφα τον πήχη. Οι διαγωνιζόμενοι που θα καταφέρουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στον φωτογραφικό φακό, θα κερδίσουν τα εύσημα από τους: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκη Γαβαλά, Άγγελο Μπράτη, Μπέττυ Μαγγίρα και Ζενεβιέβ Μαζαρί. 

Η Dream Team της Μόδας είναι έτοιμη να δώσει τα φώτα της και να χαρίσει μοναδικές στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό. Η ημέρα της πρεμιέρας πλησιάζει και η ανυπομονησία των τηλεθεατών είναι τεράστια.

GNTM 7: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα!

GNTM 7: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα!

Μάλιστα, συντονιστείτε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο star.gr/tv για να δείτε ένα special preview από το πρώτο επεισόδιο του 7ου κύκλου, ο οποίος επιφυλάσσει αγωνία, γέλιο, ανατροπές και concepts υψηλών προδιαγραφών, εφάμιλλα της ιστορίας του GNTM!

Οι συμμετοχές πολλές, αλλά εκείνοι με την πραγματική στόφα μοντέλου λίγοι... Ποιος ή ποια θα είναι το επόμενο Next Top Model της Ελλάδας;

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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GNTM 7
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