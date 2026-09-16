ΔΥΠΑ: Ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας - Ποιοι είναι σε προτεραιότητα

Στήριξη σε νέους, ανέργους άνω των 55 ετών και γυναίκες

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Νέα προγράμματα για ανέργους, επιχειρήσεις και νέους από τη ΔΥΠΑ / Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει προγράμματα για 35.500 ανέργους έως το τέλος του έτους, με στόχο 200.000 νέες θέσεις εργασίας σε 4 χρόνια.
  • Πρώτες δράσεις αφορούν 5.500 νέους 18-29 ετών και 30.000 ανέργους άνω των 30, με προτεραιότητα στις γυναίκες και τους άνω των 50.
  • Το πρόγραμμα για νέους προσφέρει 12μηνη εργασιακή εμπειρία με επιδότηση έως 100% του κόστους απασχόλησης.
  • Για ανέργους άνω των 30, προβλέπονται 30.000 θέσεις με επιδότηση έως 80% του μισθολογικού κόστους.
  • Ενίσχυση δράσεων κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, με στόχο την αναβάθμιση 200.000 εργαζομένων.

Νέα προγράμματα για συνολικά 35.500 ανέργους σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή η ΔΥΠΑ έως το τέλος του έτους, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν ευρύτερο σχεδιασμό που προβλέπει 200.000 νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε βάθος τετραετίας. 

ΔΥΠΑ: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας

Οι πρώτες δράσεις αφορούν 5.500 νέους ηλικίας 18-29 ετών και 30.000 ανέργους άνω των 30, με έμφαση στις γυναίκες και στους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας. 

ΔΥΠΑ: 35.500 θέσεις σε δύο προγράμματα 

Το πρόγραμμα για τους νέους θα προσφέρει 12μηνη εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, με την επιδότηση να αναμένεται να καλύπτει έως και το 100% του κόστους απασχόλησης. Στόχος είναι να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία όσοι δεν έχουν προϋπηρεσία και να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους για σταθερή εργασία. 

Για τους ανέργους 30 ετών και άνω προβλέπονται 30.000 επιδοτούμενες θέσεις διάρκειας 12 μηνών, με κάλυψη έως 80% του μισθολογικού κόστους. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις γυναίκες και στους άνω των 50 ετών. 

ΔΥΠΑ: Από τα επιδόματα στην απασχόληση 

Ο νέος σχεδιασμός της ΔΥΠΑ δίνει μεγαλύτερο βάρος στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με επιδοτήσεις προσλήψεων, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, κατάρτιση και προγράμματα επιχειρηματικότητας. 

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθούν οι δράσεις κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, αλλά και σε ειδικότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ενεργειακή μετάβαση. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 200.000 εργαζόμενοι αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν σε δράσεις αναβάθμισης ή απόκτησης νέων προσόντων. 

ΔΥΠΑ: Στήριξη για ανέργους άνω των 55 και γυναίκες 

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους άνεργους άνω των 55 ετών, που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, θα συνεχιστούν δράσεις που ενισχύουν τη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα. 

Στόχος είναι οι επιδοτούμενες θέσεις να μην περιορίζονται σε μια προσωρινή λύση, αλλά να συνδέονται με πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και να δημιουργούν προοπτικές παραμονής στην εργασία και μετά τη λήξη της επιδότησης. 

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