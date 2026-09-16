Ενοίκια: Νέα παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας

Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

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Πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να ζητήσει αύξηση ενοικίου και πότε ο ενοικιαστής δικαιούται να αρνηθεί - Βίντεο αρχείου ΣΚΑΪ

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Νέα παράταση αναμένεται για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς δεν έχουν επιλυθεί ακόμα τα τεχνικά προβλήματα που συνδέονται με τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. 

Ενοίκια: Τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εφαρμογή του μέτρου που είχε προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου 2026 οδεύει προς νέα μετάθεση, τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο.

Η νέα ημερομηνία έναρξης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού είχε ήδη λάβει εξάμηνη παράταση. Με νομοθετική ρύθμιση, η έναρξη είχε μεταφερθεί από την 1η Απριλίου στην 1η Οκτωβρίου 2026, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές.

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Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν. Το βασικό ζήτημα αφορά στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και στη μεταφορά των απαιτούμενων δεδομένων μεταξύ τραπεζών και κρατικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, κάθε πληρωμή ενοικίου θα πρέπει να καταγράφεται ηλεκτρονικά και να αντιστοιχίζεται στη συγκεκριμένη μίσθωση. Αυτό θα επιτρέπει στις αρμόδιες Αρχές να ελέγχουν, εάν το ποσό που καταβάλλεται συμφωνεί με εκείνο που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθίου

Η διαδικασία προϋποθέτει την ομαλή ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ τραπεζών και κρατικών συστημάτων, κάτι που, μέχρι στιγμής, δεν έχει διασφαλιστεί πλήρως.

Η εφαρμογή του μέτρου συνδέεται παράλληλα με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η λειτουργία του οποίου έχει καθυστερήσει. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου αποτελεί επίσης έναν από τους παράγοντες που δυσκολεύουν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής των μισθωμάτων.

Ενοίκια: Τι θα αλλάξει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Όταν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, οι πληρωμές των ενοικίων θα πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ηλεκτρονικό αποτύπωμα για κάθε συναλλαγή.

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Στόχος της ρύθμισης είναι να καταστεί ευκολότερη η διασταύρωση των δηλωμένων μισθωμάτων με τις πραγματικές πληρωμές και να ενισχυθεί ο έλεγχος των εισοδημάτων από ακίνητα. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι διατάξεις για την πληρωμή μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα ισχύσουν από την ημερομηνία που θα οριστεί με το νέο χρονοδιάγραμμα.

Τι ισχύει με τον τραπεζικό λογαριασμό και την πληρωμή ενοικίου

Μέχρι να υπάρξει επίσημη απόφαση, η 1η Οκτωβρίου δεν αποτελεί πλέον δεδομένη ημερομηνία έναρξης, ενώ το νέο χρονοδιάγραμμα παραμένει υπό διαμόρφωση. 

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