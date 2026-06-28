Τα Mέτρα Στη ΔΕΘ Για Ενοίκια, Ελεύθερους Επαγγελματίες

Με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις επόμενες εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση επιταχύνει τον σχεδιασμό ενός εκτεταμένου πακέτου φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων, το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής της έως το 2030.

Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται μέτρα που αφορούν επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων, με αιχμή τη μείωση της προκαταβολής φόρου, τις αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα, τις παρεμβάσεις στη φορολογία των ενοικίων και τις ενισχύσεις για τα νοικοκυριά.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη Αυγούστου, πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που αναμένεται να αποτελέσουν το πολιτικό και οικονομικό στίγμα της επόμενης περιόδου.

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