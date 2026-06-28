Τα Mέτρα Στη ΔΕΘ Για Ενοίκια, Ελεύθερους Επαγγελματίες

Τα μέτρα στη ΔΕΘ για ενοίκια, ελεύθερους επαγγελματίες

Έρχονται ανατροπές στη φορολογία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.06.26 , 12:58 Χρυσός: Γιατί «κατρακύλησε» η τιμή του τους τελευταίους μήνες
28.06.26 , 12:58 Βασάλος: Έξαλλος με τις φήμες περί χωρισμού από τη Δανάη Βαρθολομάτου
28.06.26 , 12:43 Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
28.06.26 , 12:37 Κυνηγά «colpo grosso» με Χουάνγκ κορυφαία ελληνική ομάδα - Μέχρι 10 εκατ.!
28.06.26 , 12:03 Φωτιές: 5 συλλήψεις για πυρκαγιές από... ηλεκτροκόλληση και μπάρμπεκιου!
28.06.26 , 12:02 Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
28.06.26 , 12:00 Πώς κατάφερα να κάνω τα Pushups πιο εύκολα και να δυναμώσω πιο γρήγορα
28.06.26 , 11:34 Τα μέτρα στη ΔΕΘ για ενοίκια, ελεύθερους επαγγελματίες
28.06.26 , 11:30 Ζόζεφιν: «Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε»
28.06.26 , 11:18 Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση»
28.06.26 , 11:00 Storyville Ragtimers: Α tribute to Louis Armstrong στον Κήπο του Μεγάρου
28.06.26 , 10:59 Κεφαλογιάννη: Συγκινημένη για τη μητέρα της - «Είναι το στήριγμά μου»
28.06.26 , 10:12 Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Έρχονται τα πρώτα 40άρια
28.06.26 , 10:00 Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι
28.06.26 , 09:44 Βενεζουέλα: Θαύμα στα συντρίμμια -Η στιγμή που 11χρονος ανασύρεται ζωντανός
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης
Χέρι-χέρι στο Κολωνάκι, η Εστρέλλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Δεν παρεξήγησα τη δήλωσή της - Ήταν πικάντικο»
Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Αθηνά Οικονομάκου: «Είσαι σπάνιος... υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω»
Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Τα Mέτρα Στη ΔΕΘ Για Ενοίκια, Ελεύθερους Επαγγελματίες
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων με ορίζοντα τη ΔΕΘ και τις εθνικές εκλογές.
  • Τα μέτρα αφορούν επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων.
  • Κεντρικά μέτρα περιλαμβάνουν μείωση προκαταβολής φόρου, αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και φορολογία ενοικίων.
  • Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη Αυγούστου, πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις επόμενες εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση επιταχύνει τον σχεδιασμό ενός εκτεταμένου πακέτου φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων, το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής της έως το 2030.

Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται μέτρα που αφορούν επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων, με αιχμή τη μείωση της προκαταβολής φόρου, τις αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα, τις παρεμβάσεις στη φορολογία των ενοικίων και τις ενισχύσεις για τα νοικοκυριά.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη Αυγούστου, πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που αναμένεται να αποτελέσουν το πολιτικό και οικονομικό στίγμα της επόμενης περιόδου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΘ
 |
ΜΕΤΡΑ ΔΕΘ
 |
ΕΝΟΙΚΙΑ
 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 |
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top