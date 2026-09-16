Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: «Δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού - εγγονού»

Ο Άγγελος Θεοδωράκης μιλά για τη σχέση του με τον σπουδαίο συνθέτη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com & NDP
Άγγελος Θεοδωράκης για Μίκη Θεοδωράκη: «Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού-εγγονού» / Βίντεο: ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άγγελος Θοδωράκης, εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, μίλησε για τη σχέση του με τον παππού του στην εκπομπή «Στούντιο στις 3».
  • Η σχέση τους δεν ήταν η κλασική παππού-εγγονού, καθώς ο Άγγελος ένιωθε φόβο και δέος για το «μέγεθος» του Μίκη.
  • Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν τρυφερός και άνοιγε την αγκαλιά του για όλους, όχι μόνο για την οικογένεια.
  • Ο Άγγελος ήθελε από τον παππού του περισσότερη προσωπική αλληλεπίδραση και ενδιαφέρον για τα ενδιαφέροντά του.
  • Εκφράζει την επιθυμία να δει ότι ο παππούς άκουσε τη μουσική του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» βρέθηκε ο Άγγελος Θοδωράκης, εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για την καλλιτεχνική πορεία του στον χώρο της μουσικής, καθώς και για το πώς ήταν η σχέση του με τον σπουδαίο συνθέτη και παππού του.

Μίκης Θεοδωράκης: Τα καλύτερα τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη

Όπως αποκάλυψε, η σχέση του με τον Μίκη Θεοδωράκη δεν ήταν η κλασική σχέση παππού - εγγονού, ενώ τον χαρακτήρισε ως ένα πολύ τρυφερό άνθρωπο: 

«Έως την τρίτη Δημοτικού μέναμε στο ίδιο σπίτι με τον παππού μου, ο παππούς έμενε δυο ορόφους πιο πάνω…Από τη στιγμή που αντιλήφθηκα το “μέγεθος” του παππού μου, μου βγήκε μια συστολή, δημιουργήθηκε ένας φόβος, ένα δέος, δεν ξέρεις πώς να πλησιάσεις έναν τέτοιο άνθρωπο», είπε αρχικά ο Άγγελος Θοδωράκης.

 

 

Ενώ μιλώντας για τη σχέση που είχε με τον παππού του, ο Άγγελος Θεοδωράκης δήλωσε ότι: «Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού-εγγονού. Ήταν όμως ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος, άνοιγε την αγκαλιά του για όλους, όχι μόνο για την οικογένειά του. Εγώ τον παππού μου ήθελα ως παιδί. Ξέρω πως είναι ο κλασικός παππούς. Ο παππούς ήταν στο έργο του, στην προσωπικότητά του, στη δική του ζωή…».

Ενώ για το πώς φανταζόταν ως παιδί την ιδανική σχέση μεταξύ παππού και εγγονού: «Πάντα περίμενα κάτι από τον παππού. Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Ένα μικρό παιδάκι, όπως ήμουν εγώ, θα περίμενα ένα δώρο, ένα παιχνίδι, να σκεφτεί τι αρέσει στον Άγγελο…Να ρωτήσει τη μαμά μου τι παιχνίδια μου αρέσουν ή τι αρέσει στα αδέλφια μου… Το παιδί θέλει να δει κάτι που να καταλάβει ότι έχει ασχοληθεί λίγο ο άλλος…»

Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: «Δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού - εγγονού»

Τέλος, σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο  Άγγελος Θοδωράκης ανέφερε ότι: «Με ενδιέφερε να δω ότι όντως άκουσε τις μουσικές μου…».

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