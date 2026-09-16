Ελικόπτερο μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου συνετρίβη στο Λος Άντζελες εχθές, Τρίτη 15/9, (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με την ώρα Ελλάδας) την ώρα που πετούσε για να καλύψει τροχαίο στην περιοχή. Η συντριβή είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Εικόνες από το σημείο της συντριβής / AP (Ethan Swope)

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη συνοικία Τσάτσγουορθ, βορειοδυτικά από το κέντρο, μεταδίδοντας πλάνα από τον τόπο όπου συγκρούστηκαν SUV με λεωφορείο - στο δυστύχημα αυτό σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι.

BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles. The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. https://t.co/kXwgr5meOP — BNO News (@BNONews) September 16, 2026

Ρεπόρτερ επιτόπου είπαν πως είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να παίρνει φωτιά περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο. Πλάνα από τον αέρα, που τράβηξαν άλλα ελικόπτερα στην περιοχή, εικονίζουν το κουφάρι με την ουρά και την έλικα να έχουν παραμορφωθεί και στις φλόγες.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους φαίνεται πως βρισκόταν στο έδαφος, και άλλος ένας διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος -- δεν είναι ακόμη σαφής η κατάστασή του.

3 dead, 1 injured after an NBC/KNBC LA helicopter crashed in Chatsworth, Los Angeles, California. Crash occurred near a deadly bus crash site. LAFD on scene. https://t.co/pKfahhN0r9 — GeoTechWar (@geotechwar) September 16, 2026

Κατά κανόνα, στα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επιβαίνουν δυο άνθρωποι: ο χειριστής και δημοσιογράφος-εικονολήπτης.

Δεν έγινε αμέσως γνωστό σε ποιο τηλεοπτικό δίκτυο ανήκε το ελικόπτερο. Ο τοπικός σταθμός NBC4, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC News, ανέφερε ωστόσο ότι έχασε την επαφή με ομάδα του.

Aerial footage shows aftermath of helicopter crash in Chatsworth, Los Angeles. https://t.co/F2fFErAmxT — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Τα μέσα ενημέρωσης στο Λος Άντζελες, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο των ΗΠΑ, επιδίδονται σε σκληρό ανταγωνισμό. Πολλά χρησιμοποιούν ελικόπτερα, ενώ οι αιθέρες της μεγαλούπολης είναι ήδη γεμάτοι αεροσκάφη, για να καλύπτουν πυρκαγιές, καταδιώξεις οχημάτων και διάφορες άλλες ειδήσεις.

Πολύνεκρη τραγωδία στο Λος Άντζελες / AP (Ethan Swope)

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου διενεργούν έρευνα η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).