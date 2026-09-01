Αποστολία Ζώη: Τα εντυπωσιακά πλάνα από το ταξίδι της στην Αφρική

Ένα όνειρο ζωής που δε θέλει να τελειώσει ποτέ!

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«Σε ένα νησί στη μέση του πουθενά» - Τα βίντεο που μοιράστηκε η Αποστολία Ζώη

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Σε τροχιά ανανεωτικών διακοπών βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Αποστολία Ζώη, έχοντας ετοιμάσει βαλίτσες για έναν ιδιαίτερο και εξωτικό προορισμό που κόβει την ανάσα.

Αποστολία Ζώη: Από τις νυχτερινές πίστες... βασίλισσα της Ζανζιβάρης!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια εξερευνά μερικές από τις πιο εντυπωσιακές γωνιές της αφρικανικής ηπείρου, μοιράζοντας συνεχώς με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις μοναδικές εμπειρίες που βιώνει.

 

Η Αποστολία Ζώη ζει το όνειρο στη Ζανζιβάρη!

Αυτή τη φορά, η ίδια ανέβασε τον πήχη των αναρτήσεων, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από καθηλωτικά βίντεο. Σε αυτά, καταγράφεται η εξόρμησή της σε ένα εντελώς ακατοίκητο, παρθένο νησάκι στην καρδιά του Ινδικού Ωκεανού. Τα ατελείωτα τιρκουάζ νερά, η κατάλευκη ψιλή άμμος και το απόλυτο εξωτικό σκηνικό έκλεψαν αμέσως τις εντυπώσεις, κάνοντας τους ακολούθους της να «πατήσουν» αμέσως like.

Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί

Στα πλάνα που μοιράστηκε, η Αποστολία Ζώη δείχνει πιο ενθουσιασμένη και ανανεωμένη από ποτέ, απολαμβάνοντας την απόλυτη ηρεμία που προσφέρει η επαφή με τη φύση, μακριά από τη φασαρία της καθημερινότητας. 

Η τραγουδίστρια, η οποία φημίζεται για το περιπετειώδες πνεύμα της και την αγάπη της για τα ταξίδια, αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως ξέρει να συλλέγει αναμνήσεις και εικόνες που μένουν ανεξίτηλες, χαρίζοντάς μας μια μικρή γεύση από τον δικό της επίγειο παράδεισο!

 

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ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΖΩΗ
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