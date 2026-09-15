Σοβαρό τροχαίο με πατίνι και μηχανή κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, έχει καταγραφεί καρέ καρέ πώς σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο μοτοσικλετιστής ξεκίνησε κανονικά με πράσινο φανάρι στον σταθμό Λαρίσης και κινήθηκε προς τη συμβολή των οδών Θεοδώρου Δεληγιάννη και Νεόφυτου Μεταξά. Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα, συγκρούστηκε με τον αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, κινούνταν ανάποδα επί της οδού Σάμου και δε σταμάτησε στη διασταύρωση.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, δεν υπήρχε κανένα περιθώριο αντίδρασης, καθώς, απ’ ό,τι φαίνεται, το ηλεκτρικό πατίνι κινούταν με ταχύτητα. Οι δύο αναβάτες έπεσαν στο έδαφος και ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο υπήρχε η κάμερα καταγραφής του ατυχήματος, σταμάτησε στα δεξιά για να βοηθήσει τους τραυματίες.

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στην Τροχαία Αθηνών.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star