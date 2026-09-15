Aθήνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση μηχανής με πατίνι

Πώς έγινε το τροχαίο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ μηχανής και ηλεκτρικού πατινιού.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και παρουσιάστηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.
  • Ο μοτοσικλετιστής κινήθηκε κανονικά με πράσινο φανάρι, ενώ ο αναβάτης του πατινιού κινούνταν ανάποδα.
  • Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και οι δύο αναβάτες έπεσαν στο έδαφος.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου που κατέγραψε το ατύχημα σταμάτησε για να βοηθήσει τους τραυματίες.

Σοβαρό τροχαίο με πατίνι και μηχανή κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας.  

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, έχει καταγραφεί καρέ καρέ πώς σημειώθηκε το περιστατικό.  

Ο μοτοσικλετιστής ξεκίνησε κανονικά με πράσινο φανάρι στον σταθμό Λαρίσης και κινήθηκε προς τη συμβολή των οδών Θεοδώρου Δεληγιάννη και Νεόφυτου Μεταξά. Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα, συγκρούστηκε με τον αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, κινούνταν ανάποδα επί της οδού Σάμου και δε σταμάτησε στη διασταύρωση. 

Aθήνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση μηχανής με πατίνι

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, δεν υπήρχε κανένα περιθώριο αντίδρασης, καθώς, απ’ ό,τι φαίνεται, το ηλεκτρικό πατίνι κινούταν με ταχύτητα. Οι δύο αναβάτες έπεσαν στο έδαφος και ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο υπήρχε η κάμερα καταγραφής του ατυχήματος, σταμάτησε στα δεξιά για να βοηθήσει τους τραυματίες. 

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στην Τροχαία Αθηνών. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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