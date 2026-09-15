Πληροφορίες για τις κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη ενόψει εκλογών

Με ποιους τρόπους αναζητά να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό

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Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού και αναζητά τρόπους επανόδου στην πολιτική.
  • Δεν προτίθεται να ιδρύσει νέο κόμμα, αλλά να συνεργαστεί με υπάρχον κόμμα με κοινοβουλευτική παρουσία.
  • Πιθανές συνεργασίες περιλαμβάνουν τα κόμματα "Ελληνικός Παλμός" και ΠΑΡΟΝ, καθώς και ένα νέο κόμμα που αναμένεται να ιδρυθεί.
  • Σχέδιο περιλαμβάνει την υποψηφιότητα του Κασιδιάρη ως ανεξάρτητου και συνεργασία με το νέο κόμμα.
  • Όλα τα σχέδια υπόκεινται στην έγκριση του Αρείου Πάγου.

Τρόπους να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό αναζητεί ο Ηλίας Κασιδιάρης που αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Δομοκού καθώς συμπλήρωσε τον χρόνο έκτισης της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσής Αυγής.

Πληροφορίες για τα σενάρια που ακούγονται για τους τρόπους με τους οποίους επιδιώκει την εκλογική του επάνοδο, μετέδωσαν η Τασούλα Παπανικολάου και ο Γιώργος Ευγενίδης στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικαστικής συντάκτριας του Star, Τασούλας Παπανικολάου, ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν προτίθεται να ιδρύσει κόμμα. Στα σχέδιά του είναι να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα που έχει ήδη κοινοβουλευτική παρουσία.

Στα κόμματα με τα οποία θα μπορούσε ενδεχομένως, μέσα στο υπάρχον κοινοβουλευτικό πλαίσιο, να συνεργαστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, αναφέρθηκε ο πολιτικός σχολιαστής του Star, Γιώργος Ευγενίδης. 

Πληροφορίες για τις κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη ενόψει εκλογών

Oι πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο μικρά κόμματα, δύο ανεξάρτητων βουλευτών. 

 Το πρώτο είναι ο «Ελληνικός Παλμός» του Νίκου Παπαδόπουλου, του πρώην βουλευτή της ΝΙΚΗΣ που είχε «κατεβάσει» τους πίνακες από την Εθνική Πινακοθήκη. Το δεύτερο είναι το κόμμα ΠΑΡΟΝ που έχει ιδρύσει ο Μιχαήλ Γαυγιωτάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους «Σπαρτιάτες» το 2023 στο Ηράκλειο. 

Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και ένα τρίτο πιθανό σενάριο, για συνεργασία με ένα κόμμα που η ίδρυσή του αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο Φθινόπωρο από ανεξάρτητους βουλευτές.

Εκεί φαίνεται ότι πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο πρώην βουλευτής των «Σπαρτιατών» Γιάννης Δημητροκάλλης, ο οποίος έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Κασιδιάρη. Ποιο θα μπορούσε να είναι το σχέδιο λοιπόν; Το κόμμα αυτό να μην έχει ως υποψήφιο τον Ηλία Κασιδιάρη, να περάσει από τον Άρειο Πάγο, να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος ο Κασιδιάρης σε εκλογική περιφέρεια και να συνεργαστεί ως ανεξάρτητος με αυτό το κόμμα μετά.

Βεβαίως, όλα αυτά είναι σχέδια και όταν αυτά κοινολογούνται, πέφτουν στην αντίληψη και του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει και την τελική κρίση.

 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

 


 

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