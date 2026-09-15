Γιώργος Μαζωνάκης: Ερώτημα αν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή

Τα λάθη και οι παραλείψεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ιατρικά λάθη και παραλείψεις από δύο γιατρούς κατά τη διάρκεια της ανάνηψης του Γιώργου Μαζωνάκη, που οδήγησαν σε σοβαρές συνέπειες.
  • Οι γιατροί δεν ακολούθησαν το σωστό πρωτόκολλο, καθυστερώντας την κλήση του 166 και μη διαθέτοντας οξυγόνο.
  • Η ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε στον Μαζωνάκη ήταν πολύ μικρότερη από την απαιτούμενη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.
  • Ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με το αν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένονται.
  • Οι γιατροί δεν συνοδεύσαν τον Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ και πέταξαν τα προσωπικά του αντικείμενα στο ασθενοφόρο.

Τα ιατρικά λάθη και οι παραλείψεις των δύο γιατρών, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έδινε μάχη για τη ζωή του στο μοιραίο ιατρείο του Κολωνακίου, προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένες ιατρικές μαρτυρίες. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί φέρεται να μην ακολούθησαν τη σωστή ιατρική βοήθεια ανάνηψης. Στέρησαν έτσι από τον Γιώργο Μαζωνάκη κάθε ελπίδα επιβίωσης. 

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Δεν ήξεραν πώς να τον επαναφέρουν

Δύο γιατροί με άδεια άσκησης επαγγέλματος φέρεται να μην ήξεραν πώς να βοηθήσουν έναν άνθρωπο που πεθαίνει στα χέρια τους. Αρχικά κάνουν ΚΑΡΠΑ, αγνοώντας ότι αυτή η μέθοδος δεν αρκεί από μόνη της για να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ερώτημα αν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή

Σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν ήταν να καλέσουν το 166, το οποίο, όπως φαίνεται έγινε με καθυστέρηση.

Στη συνέχεια, ξεκινώντας ΚΑΡΠΑ, έπρεπε να χορηγήσουν στον τραγουδιστή οξυγόνο, το οποίο δεν υπήρχε στο ιατρείο. Συνδυαστικά με την ΚΑΡΠΑ πρέπει να γίνει απινίδωση, ωστόσο ο απινιδωτής δε λειτουργούσε.

Προτιμούν να ρωτήσουν το ChatGPT για το πώς να ανατάξουν ασθενή μετά από πλασμαφαίρεση.

Μαζωνάκης: Ερώτημα η ποσότητα της αδρεναλίνης που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή

Τέταρτο και τελευταίο βήμα που έπρεπε να κάνουν για να επαναφέρουν τον τραγουδιστή είναι η αδρεναλίνη. Η γιατρός υποστηρίζει στην κατάθεσή της ότι χορήγησε συνολικά 5 mg αδρεναλίνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η ποσότητα που του χορηγήθηκε ήταν τελικά υποπολλαπλάσια.

«Πήραν μια αμπούλα του 1 mg, την αραίωσαν με φυσιολογικό ορό σε σύριγγα 10 cc, δηλαδή 9 cc ήταν ο ορός και 1 cc η αδρεναλίνη, και τελικά ενώπιον των διασωστών έκαναν μόνο 0,1 mg αδρεναλίνης. Αντιλαμβάνεστε ότι ο ασθενής πήρε μια πολύ μικρή ποσότητα αδρεναλίνης», τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

Μαζωνάκης: Ερώτημα αν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή

Ερώτημα παραμένει το αν τελικά το ζευγάρι υπέπεσε σε ακόμη ένα εγκληματικό ατόπημα, αν χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή.

Στις καταθέσεις τους, υποστηρίζουν ότι βρισκόταν σε υπερδιέγερση όταν κάθισε στην ιατρική καρέκλα για να ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Το αν του χορήγησαν μέθη θα φανεί μόνο από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

«Μέθη δεν επιτρέπεται σε κανένα ιδιωτικό ιατρείο και, πόσο μάλλον, σε παθολογικό ιατρείο» τονίζει ο παθολόγος Νίκος Πλατανησιώτης.

Ο γιατρός πέταξε το τσαντάκι του Γ. Μαζωνάκη μέσα στο ασθενοφόρο για να μη μείνει μέσα στο ιατρείο

Ο γιατρός πέταξε το τσαντάκι του Γ. Μαζωνάκη μέσα στο ασθενοφόρο για να μη μείνει μέσα στο ιατρείο

Αντί να συνοδεύσουν τον τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ, το ζευγάρι των γιατρών έμεινε πίσω. 

Μάλιστα, ο γιατρός κατεβάζει το τσαντάκι του και το πετάει μέσα στο ασθενοφόρο, προκειμένου να μην μείνει στο ιατρείο. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μαζί του κάποια χρυσαφικά και ένα ρολόι, το κινητό του τηλέφωνο, τρία κουτιά με φάρμακα, καθώς και ένα κομποσκοίνι, αλλά και ένα μπουκαλάκι με αγιασμό.

 

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