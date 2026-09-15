Η Κάθριν Ο'Χάρα τιμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy, μήνες μετά τον θάνατό της τον Ιανουάριο, σε ηλικία 71 ετών. Τον φόρο τιμής ανέλαβαν τρία πρόσωπα που συνδέθηκαν τηλεοπτικά μαζί της: ο Μακόλεϊ Κάλκιν από το Μόνος στο Σπίτι, η Άνι Μέρφι και ο Νταν Λέβι από το Schitt's Creek.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός πέθανε έπειτα από σύντομη ασθένεια στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Η παρουσία των τριών συμπρωταγωνιστών της στη σκηνή έδωσε προσωπικό τόνο στην ενότητα μνήμης, με αναφορές τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στη σχέση που είχαν μαζί της.

Με λόγια για τη «μαμά» από το Μόνος στο Σπίτι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άνοιξε το αφιέρωμα μιλώντας για την Ο’Χάρα ως τη μητέρα που γνώρισε στη μεγάλη οθόνη, αλλά και ως μια σταθερή παρουσία στη ζωή του. Όπως μετέφερε το Variety, την περιέγραψε ως «ενθαρρυντική», «ζεστή» και «αστεία».

Στην ομιλία του είπε: «Δεν ήταν απλώς σύζυγος και μητέρα για τον Μπο, τον Μάθιου και τον Λουκ. Ήταν η μαμά μου. Ήταν η μαμά μας. Και κατ' επέκταση, είναι η μαμά όλων μας. Με την ευκαιρία, τηλεφωνήστε στη μητέρα σας απόψε. Σοβαρά. Ας χειροκροτήσουμε τις μαμάδες».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Αλλά, όπως κάθε καλή μαμά, ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα. Επειδή αυτή ήταν η Κάθριν. Αυτό έκανε. Ήταν πάντα παρούσα. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς για εκείνη απόψε. Είμαστε εδώ για εκείνη. Μπορεί να με «ξέχασε» δύο φορές, αλλά εμείς θα τη θυμόμαστε για πάντα».

Άνι Μέρφι και Νταν Λέβι για την Κάθριν Ο’Χάρα

Μετά τον Κάλκιν, τον λόγο πήρε η Άνι Μέρφι, η οποία είχε υποδυθεί την Alexis, κόρη της Ο’Χάρα στη σειρά Schitt's Creek. Η ηθοποιός μίλησε για το ιδιαίτερο γέλιο της εκλιπούσας, περιγράφοντάς το ως ένα «αδιάκοπο "ναι"», ενώ σημείωσε ότι «προκαλούσε όποιον το άκουγε να συμμετάσχει και να χαρεί όσο κι εκείνη».

Η Μέρφι αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση που συνάντησε μετά τον θάνατο της ηθοποιού, περιγράφοντας μια προσωπική εμπειρία από πτήση της Air Canada. Όπως είπε: «Αφού χάσαμε την Κάθριν, μου έδωσαν ένα σημείωμα σε μια πτήση της Air Canada που έλεγε: "Ήταν τόσο ξεχωριστή. Ελπίζω να είσαι καλά"».

Ο Νταν Λέβι, που είχε τον ρόλο του David στο «Schitt's Creek», στάθηκε σε όσα κράτησε από τη συνεργασία τους. Συγκεκριμένα είπε: «Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από την Κάθριν, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, ήταν να λέω πάντα "ναι"».

Η ταινία Μόνος Στο Σπίτι με τον Μακόλεϊ Κάλκιν και την Κάθριν Ο’Χάρα, αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Star.