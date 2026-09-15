Μόνος στο Σπίτι: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν τίμησε τη... μαμά του, Κάθριν Ο’Χάρα!

Όσα ειπώθηκαν στη σκηνή των βραβείων Emmy

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κάθριν Ο'Χάρα τιμήθηκε στην 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy, μήνες μετά τον θάνατό της.
  • Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, η Άνι Μέρφι και ο Νταν Λέβι ανέφεραν τις αναμνήσεις τους από την Ο'Χάρα.
  • Ο Κάλκιν την περιέγραψε ως «ενθαρρυντική», «ζεστή» και «αστεία», αναγνωρίζοντας την ως «μαμά» όλων τους.
  • Η Άνι Μέρφι μίλησε για το ιδιαίτερο γέλιο της Ο'Χάρα, ενώ ο Νταν Λέβι τόνισε τη σημασία του να λέμε πάντα «ναι».
  • Η ταινία Μόνος Στο Σπίτι είναι δημοφιλής και στην Ελλάδα, προβάλλεται από το Star.

Η Κάθριν Ο'Χάρα τιμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy, μήνες μετά τον θάνατό της τον Ιανουάριο, σε ηλικία 71 ετών. Τον φόρο τιμής ανέλαβαν τρία πρόσωπα που συνδέθηκαν τηλεοπτικά μαζί της: ο Μακόλεϊ Κάλκιν από το Μόνος στο Σπίτι, η Άνι Μέρφι και ο Νταν Λέβι από το Schitt's Creek.

Kάθριν Ο'Χάρα: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός πέθανε έπειτα από σύντομη ασθένεια στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Η παρουσία των τριών συμπρωταγωνιστών της στη σκηνή έδωσε προσωπικό τόνο στην ενότητα μνήμης, με αναφορές τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στη σχέση που είχαν μαζί της.

Μόνος στο Σπίτι: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν τίμησε τη... μαμά του, Κάθριν Ο’Χάρα!

Με λόγια για τη «μαμά» από το Μόνος στο Σπίτι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άνοιξε το αφιέρωμα μιλώντας για την Ο’Χάρα ως τη μητέρα που γνώρισε στη μεγάλη οθόνη, αλλά και ως μια σταθερή παρουσία στη ζωή του. Όπως μετέφερε το Variety, την περιέγραψε ως «ενθαρρυντική», «ζεστή» και «αστεία».

@entertainmenttonight Macaulay Culkin spoke from the heart as he honored his 'Home Alone' mom, Catherine O'Hara, alongside her ‘Schitt’s Creek’ kids, Annie Murphy and Dan Levy, at the #Emmys. #catherineohara #macaulayculkin #anniemurphy #danlevy ♬ original sound - Entertainment Tonight

Στην ομιλία του είπε: «Δεν ήταν απλώς σύζυγος και μητέρα για τον Μπο, τον Μάθιου και τον Λουκ. Ήταν η μαμά μου. Ήταν η μαμά μας. Και κατ' επέκταση, είναι η μαμά όλων μας. Με την ευκαιρία, τηλεφωνήστε στη μητέρα σας απόψε. Σοβαρά. Ας χειροκροτήσουμε τις μαμάδες».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Αλλά, όπως κάθε καλή μαμά, ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα. Επειδή αυτή ήταν η Κάθριν. Αυτό έκανε. Ήταν πάντα παρούσα. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς για εκείνη απόψε. Είμαστε εδώ για εκείνη. Μπορεί να με «ξέχασε» δύο φορές, αλλά εμείς θα τη θυμόμαστε για πάντα».

Μόνος στο Σπίτι: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν τίμησε τη... μαμά του, Κάθριν Ο’Χάρα!

Άνι Μέρφι και Νταν Λέβι για την Κάθριν Ο’Χάρα

Μετά τον Κάλκιν, τον λόγο πήρε η Άνι Μέρφι, η οποία είχε υποδυθεί την Alexis, κόρη της Ο’Χάρα στη σειρά Schitt's Creek. Η ηθοποιός μίλησε για το ιδιαίτερο γέλιο της εκλιπούσας, περιγράφοντάς το ως ένα «αδιάκοπο "ναι"», ενώ σημείωσε ότι «προκαλούσε όποιον το άκουγε να συμμετάσχει και να χαρεί όσο κι εκείνη». 

Κάθριν Ο’Χάρα: Πέθανε η μητέρα του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι»

Η Μέρφι αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση που συνάντησε μετά τον θάνατο της ηθοποιού, περιγράφοντας μια προσωπική εμπειρία από πτήση της Air Canada. Όπως είπε: «Αφού χάσαμε την Κάθριν, μου έδωσαν ένα σημείωμα σε μια πτήση της Air Canada που έλεγε: "Ήταν τόσο ξεχωριστή. Ελπίζω να είσαι καλά"».

Μόνος στο Σπίτι: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν τίμησε τη... μαμά του, Κάθριν Ο’Χάρα!

Ο Νταν Λέβι, που είχε τον ρόλο του David στο «Schitt's Creek», στάθηκε σε όσα κράτησε από τη συνεργασία τους. Συγκεκριμένα είπε: «Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από την Κάθριν, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, ήταν να λέω πάντα "ναι"».

Η ταινία Μόνος Στο Σπίτι με τον  Μακόλεϊ Κάλκιν  και την Κάθριν Ο’Χάρα, αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Star.

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ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
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ΚΑΘΡΙΝ Ο’ΧΑΡΑ
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