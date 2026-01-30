Κάθριν Ο’Χάρα: Πέθανε η μητέρα του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι»

Θλίψη στον χώρο της υποκριτικής έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο’Χάρα, της γνωστής ηθοποιού που ενσάρκωσε τη μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν) στις πρώτες δύο ταινίες της κλασικής σειράς «Μόνος στο Σπίτι», η οποία αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Star.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου μέσω του TMZ, ενώ τα αίτια του θανάτου της παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Η Ο’Χάρα έφυγε στα 71 της χρόνια, έχοντας αφήσει το στίγμα της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ξεχώρισε για τον ρόλο της ως Μόιρα Ρόουζ στη δημοφιλή σειρά «Schitt’s Creek», στην οποία συμμετείχε σε 80 επεισόδια, κερδίζοντας το βραβείο Emmy το 2020. Η πρώτη της βράβευση με Emmy είχε σημειωθεί ήδη το 1982, για τη δουλειά της ως σεναριογράφος στη σατιρική σειρά «SCTV Network 90».

Η Κάθριν Ο’Χάρα στο Vanity Fair Oscar Party 2024 / AP Images - Evan Agostini

Στην κινηματογραφική της πορεία, η Ο’Χάρα συμμετείχε σε ταινίες όπως τα «Best in Show» (2000), «A Mighty Wind» (2003) και φυσικά στο πρωτότυπο «Beetlejuice», όπου γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, σκηνογράφο Μπο Γουέλτς.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1992 και απέκτησε δύο γιους. Η τελευταία της δουλειά ήταν δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio», για την οποία απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Τορόντο ως το έκτο από τα επτά παιδιά της οικογένειας Ο’Χάρα, η Κάθριν άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα με την υποκριτική της δεινότητα και τη μοναδική προσωπικότητά της, αγαπητή σε κοινό και συναδέλφους.

Η απώλειά της αφήνει ένα κενό στον χώρο της ψυχαγωγίας, αλλά η κληρονομιά της θα μείνει ζωντανή μέσα από τους ρόλους και τις βραβευμένες ερμηνείες της.

Μακόλεϊ Κάλκιν: «Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρέτησε δημόσια την Κάθριν Ο’Χάρα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα κολάζ φωτογραφιών από την εποχή της συνεργασίας του στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι», καθώς και από μια μεταγενέστερη συνάντησή τους. Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, ο Κάλκιν εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη, απευθυνόμενος σε εκείνη ως «μαμά».

«Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα περισσότερα. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμα να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα τα πούμε αργότερα», έγραψε.