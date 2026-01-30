 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ

Με περισσότερο από το 50% των εξαρτημάτων της να έχουν εξελιχθεί εκ νέου, αναβαθμιστεί ή βελτιωθεί, η νέα S-Class παρουσιάζει την πιο εκτενή ανανέωση μέσα σε μία και μόνο γενιά του μοντέλου. Εκατόν σαράντα χρόνια μετά την εφεύρεση του αυτοκινήτου από τον Carl Benz το 1886, συνεχίζει την κληρονομιά της μηχανολογικής υπεροχής, της ποιοτικής κατασκευής και του χαρακτηριστικού αισθήματος «Welcome home.».

Για πρώτη φορά, το προαιρετικά φωτιζόμενο αστέρι Mercedes στο καπό, η κατά 20% μεγαλύτερη φωτιζόμενη μάσκα και οι νέοι προβολείς DIGITAL LIGHT επόμενης γενιάς με διπλό αστέρι και καινοτόμο τεχνολογία micro-LED, οι οποίοι προσφέρουν περίπου 40% μεγαλύτερο φωτιστικό πεδίο υψηλής ανάλυσης, συνθέτουν μια εντυπωσιακή και αδιαμφισβήτητη φωτεινή υπογραφή της S-Class. Σε συνδυασμό με δεδομένα από κάμερες και πληροφορίες από χάρτες, ο φωτισμός στις στροφές προσαρμόζεται με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στη χάραξη του δρόμου.

Όλες οι λειτουργίες υποστηρίζονται από λογισμικό που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και είναι ενσωματωμένο στο Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Από τα φαναράκια με κερί στην αυτοκινούμενη άμαξα του Gottlieb Daimler το 1886 έως το σημερινό DIGITAL LIGHT με δυνατότητα προβολής6, η Mercedes-Benz φωτίζει κάθε εποχή της αυτοκινητιστικής ιστορίας

MBUX Superscreen και νέα γενιά MBUX Η στάνταρ οθόνη MBUX Superscreen και το MBUX τελευταίας γενιάς φέρνουν στη S-Class τον ψηφιακό βοηθό “Hey Mercedes” με τεχνητή νοημοσύνη και φυσικό διάλογο, τη βελτιωμένη διεπαφή (interface) Zero Layer και το MBUX Surround Navigation βασισμένο στους χάρτες Google, μετατρέποντας την αλληλεπίδραση σε μια διαισθητική, ανθρώπινη εμπειρία.Κινητή αίθουσα συνεδριάσεων Η εμπειρία business class για τους πίσω επιβάτες αναβαθμίζεται με δύο οθόνες 13,1 ιντσών, δύο αποσπώμενα χειριστήρια MBUX και ενσωματωμένη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, μεταμορφώνοντας το πίσω μέρος της καμπίνας σε έναν πλήρως συνδεδεμένο χώρο εργασίας ή σε ένα ήσυχο, προσωπικό καταφύγιο.

Το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), ειδικά εξελιγμένο για τη νέα S-Class, αποτελεί τον κεντρικό υπερυπολογιστή του οχήματος, ενοποιώντας όλους τους τομείς και συνδέοντας όλα τα συστήματα σε ένα ευφυές οικοσύστημα. Σε συνδυασμό με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud, υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις1 (over-the-air) για πλήθος λειτουργιών διατηρώντας την S-Class πάντα επίκαιρη και έτοιμη για το μέλλον. Η νέα S-Class διαθέτει την πιο σύγχρονη τεχνολογία της Mercedes-Benz. Στην καρδιά της βρίσκεται το ειδικά εξελιγμένο Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), το οποίο βασίζεται σε μια νέα, ηλεκτρική και ηλεκτρονική αρχιτεκτονική που δίνει έμφαση στις υπηρεσίες. Αυτός ο υπερυπολογιστής ελέγχει όλους τους βασικούς τομείς του οχήματος – από τα συστήματα υποβοήθησης και το infotainment έως τις οδηγικές επιδόσεις – προσφέροντας ταχύτερη επεξεργασία, αυξημένη υπολογιστική ισχύ και μια μοναδική εμπειρία χρήσης.

Το MB.OS συνδέει όλα τα συστήματα σε ένα ενιαίο, έξυπνο οικοσύστημα και αποτελεί τη βάση για τα MB.DRIVE και MBUX. Χάρη στη σύνδεσή του με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud7, υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air) για πολλές λειτουργίες του οχήματος, διατηρώντας την S-Class ψηφιακά ενήμερη και ελκυστική σε όλη τη διάρκεια ζωής της. Το αποτέλεσμα: η νέα S-Class λειτουργεί ως ένας διαισθητικός σύντροφος, προσφέροντας απρόσκοπτη αλληλεπίδραση, εξαιρετικές επιδόσεις και τεχνολογία έτοιμη για το μέλλον για όλους τους επιβάτες, δημιουργώντας μια εμπειρία οδήγησης πιο έξυπνη, πιο ασφαλή και πιο προσωπική από ποτέ.

Η νέα S-Class συνδυάζει την αβίαστη απόδοση με τη χαρακτηριστική ηρεμία και αυτοπεποίθηση, χάρη σε μια εξελιγμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων. Από τους οκτακύλινδρους και εξακύλινδρους βενζίνης μέχρι τους εξακύλινδρους πετρελαίου και plug-in hybrid, οι πελάτες έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών – και κάθε μία από αυτές προσφέρει τη χαρακτηριστική απαλότητα και αρμονία που ορίζει την εμπειρία S-Class.

Στην κορυφή της γκάμας, ο νέος 8κύλινδρος κινητήρας (M 177 Evo) στη Mercedes-Benz S 580 4MATIC Saloon μακρύ μεταξόνιο, ο οποίος αποδίδει 395 kW (537 hp) και 750 Nm ροπής. Οι μηχανικές αναβαθμίσεις και η τεχνολογία mild-hybrid υποστηρίζουν ομαλή παροχή ισχύος, ανάκτηση ενέργειας και εξαιρετική ομαλότητα, πληρώντας ταυτόχρονα τα τελευταία πρότυπα εκπομπών και εξασφαλίζοντας μία εμπειρία ησυχίας στην καμπίνα. Με αναβαθμισμένο σύστημα ψεκασμού, βελτιωμένες θυρίδες εισαγωγής και εξαγωγής, αναθεωρημένο εκκεντροφόρο εισαγωγής, στροφαλοφόρο με νέα σειρά ανάφλεξης και βελτιώσεις στον υπερσυμπιεστή, ο V8 αποκρίνεται ταχύτερα και αποδίδει ακόμη πιο εκλεπτυσμένη οδηγική εμπειρία.

Ο 6κύλινδρος βενζινοκινητήρας (M 256 Evo) στις Mercedes-Benz S 450 4MATIC και S 500 4MATIC Saloon με μακρύ μεταξόνιο αποκρίνεται ακόμη πιο δυναμικά, με αύξηση ροπής έως 600 Nm – και έως 640 Nm με overtorque. Το overtorque σημαίνει προσωρινή αύξηση της ροπής για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως προσπέραση ή επιτάχυνση. Κύριες βελτιώσεις περιλαμβάνουν ισχυρότερο ηλεκτρικό βοηθητικό υπερσυμπιεστή, βελτιστοποιημένες θυρίδες εισαγωγής και εξαγωγής και αναθεωρημένο εκκεντροφόρο εισαγωγής. Επιπλέον, μέτρα ηχομόνωσης δημιουργούν εξαιρετικά ήρεμη ατμόσφαιρα σε κάθε ταχύτητα.

Η plug-in hybrid έκδοση, με ηλεκτρική αυτονομία περίπου 100 km, συνδυάζει τον βελτιωμένο 6κύλινδρο κινητήρα με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αυξάνοντας τη συνολική ισχύ κατά 55 kW σε σχέση με την προηγούμενη γενιά και προσφέροντας ακόμα πιο ομαλή και άμεση οδήγηση στη Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC Saloon και S 450 e Saloon με τεχνολογία EQ Hybrid. Τα φίλτρα σωματιδίων βενζίνης και τα υπό πίεση ρεζερβουάρ είναι πλέον στάνταρ σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση σε αποδοτικότητα και εκλεπτυσμένη λειτουργία.

Για όσους προτιμούν την πετρελαιοκίνηση, η Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC και S 450 d 4MATIC Saloon με μακρύ μεταξόνιο διαθέτουν τον νέο 6κύλινδρο OM 656 Evo. Αναπτυγμένος για να πληροί μελλοντική νομοθεσία για τις εκπομπές ρύπων, εισάγει για πρώτη φορά σε όχημα παραγωγής ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλυτικό μετατροπέα για την ταχύτερη και πιο αποδοτική επεξεργασία των καυσαερίων. Βελτιώσεις σε συστήματα ανακύκλωσης καυσαερίων, ψύξης και εξαερισμού του καρτερ ενισχύουν τη διάρκεια ζωής και την αποδοτικότητα.



Όλοι οι κινητήρες διαθέτουν ενσωματωμένο εκκινητήρα-γεννήτρια 17 kW (ISG). Ο ISG, διαθέσιμος για βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες εκδόσεις, υποστηρίζει έξυπνα το όχημα στις χαμηλές στροφές. Σε συνδυασμό με το τούρμπο, εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση ισχύος. Το σύστημα περιλαμβάνει το ηλεκτρικό δίκτυο 48V, που επιτρέπει λειτουργίες όπως κύλιση, boost και ανάκτηση ενέργειας, εξοικονομώντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον, οι εκκινήσεις είναι άμεσες και άνετες χάρη στον ISG, καθιστώντας τη λειτουργία start-stop σχεδόν ανεπαίσθητη και την μετάβαση από την κύλιση σε ισχυρή επιτάχυνση με τη χρήση του κινητήρα. Στο ρελαντί, η συνεργασία ISG και κινητήρα διασφαλίζει εξαιρετικά ομαλή λειτουργία.

Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και στάθμευσης MB.DRIVE Η εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών μέσω αισθητήρων και η νέα, ισχυρή αρχιτεκτονική υπολογιστών επιτρέπουν συστήματα υποβοήθησης της επόμενης γενιάς. Το MB.DRIVE ASSIST PRO υποστηρίζει ακόμη και την απρόσκοπτη οδήγηση από σημείο σε σημείο σε πυκνή αστική κυκλοφορία – διαθέσιμο αρχικά στην Κίνα, αργότερα στις ΗΠΑ και σε επιπλέον αγορές, μόλις το επιτρέψει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Περισσότερα όταν το μπάρουμε για δοκιμή. Πάντως είναι η καλύτερη Mercedes-Benz S-Class που έχεει κυκολοφορήσει ποτέ.