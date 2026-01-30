Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι

Η εντυπωσιακή εμφάνιση με mini χρυσό φόρεμα στο Haute Couture Show

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 18:04 Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης αγόρασε στη διπλή τιμή το φωτιστικό
30.01.26 , 17:53 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης
30.01.26 , 17:26 Προβοκάτσια Τουρκίας στην επέτειο των Ιμίων – Σκληρή απάντηση Δένδια
30.01.26 , 17:10 MasterChef: Γνωρίστε τους 28 διαγωνιζόμενους του επετειακού κύκλου
30.01.26 , 16:50 Θεσσαλονίκη: Ανατροπή με την 42χρονη - Δολοφονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
30.01.26 , 16:05 Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
30.01.26 , 15:37 Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
30.01.26 , 15:25 Μενίδι: Πυροβόλησαν με αεροβόλο αστικό λεωφορείο
30.01.26 , 15:11 Cash or Trash: Θα καταφέρει η Εύα να πουλήσει τον πολυέλαιο;
30.01.26 , 14:51 Dj Stephan: Όσα είπε για τον χωρισμό του από την Έλενα Τσαγκρινού
30.01.26 , 14:47 Έκρηξη Βιολάντα: Έγγραφο ντοκουμέντο από την αυτοψία στις δεξαμενές το 2020
30.01.26 , 14:39 ΠΑΟΚ: Δεν έχει ανάμνηση του τροχαίου ο 20χρονος - Δεν ξέρει για τα θύματα
30.01.26 , 14:19 Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
30.01.26 , 14:16 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Ποια τρόφιμα να προτιμάτε και ποια όχι
30.01.26 , 14:05 Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ακόμη άκρως κομψή εμφάνιση έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία βρέθηκε στο Παρίσι για το Haute Couture Show της Σίλιας Κριθαριώτη, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό mini χρυσό φόρεμα με την υπογραφή Celia Kritharioti.

Σίλια Κριθαριώτη: Η νέα haute couture συλλογή που παρουσίασε στο Παρίσι

Η αγάπη της Αλεξάνδρας Νίκα για τους Έλληνες σχεδιαστές είναι γνωστή, με τη Σίλια Κριθαριώτη να κατέχει ξεχωριστή θέση στις στιλιστικές της επιλογές.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού επέλεξε την Ελληνίδα σχεδιάστρια και για την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, καθώς το νυφικό της έφερε την υπογραφή του Οίκου Celia Kritharioti.

Με αφορμή, την παρουσίαση της νέας συλλογής Haute Couture στο Παρίσι, η Αλεξάνδρα Νίκα έδωσε το «παρών» στο λαμπερό fashion event, επιλέγοντας ένα mini φόρεμα σε χρυσή απόχρωση, διακοσμημένο με λεπτές μεταλλικές κλωστές και κρόσσια. Το φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο λάμψη, κίνηση και haute couture αύρα.

Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι

Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι

Η συγκεκριμένη δημιουργία παραπέμπει έντονα σε glamorous εμφανίσεις του Old Hollywood, με τη λάμψη του χρυσού να θυμίζει τις εμβληματικές βραδιές της χρυσής εποχής του κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα statement κομμάτι, που συνδυάζει θηλυκότητα, δυναμισμό και διαχρονική κομψότητα.

Τα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισής της κινήθηκαν σε πιο minimal γραμμές, αφήνοντας το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ολοκλήρωσε το look της με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και ένα μακρύ μαύρο πανωφόρι, επιλέγοντας καθαρές γραμμές και διαχρονικά αξεσουάρ.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφία από την εμφάνισή της στα social media, ποζάροντας σε παριζιάνικο φόντο που ανέδειξε ακόμα περισσότερο τη λάμψη του συνόλου. Το στιγμιότυπο απέσπασε θετικά σχόλια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της θέση ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες Ελληνίδες.

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στο Παρίσι για την παρουσίαση της συλλογής Celia Kritharioti SS26: Old Hollywood, μια συλλογή εμπνευσμένη από τη Χρυσή Εποχή του Hollywood, όταν το glamour και η γυναικεία ενδυνάμωση άρχισαν να αποτυπώνονται έντονα μέσα από τη μόδα.

Κριθαριώτη: Στο star.gr μετά την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Με το συγκεκριμένο show, η Σίλια Κριθαριώτη πραγματοποίησε και το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού οίκου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΣΙΛΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ
 |
CELIA KRITHARIOTI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top