Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι

Μία ακόμη άκρως κομψή εμφάνιση έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία βρέθηκε στο Παρίσι για το Haute Couture Show της Σίλιας Κριθαριώτη, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό mini χρυσό φόρεμα με την υπογραφή Celia Kritharioti.

Η αγάπη της Αλεξάνδρας Νίκα για τους Έλληνες σχεδιαστές είναι γνωστή, με τη Σίλια Κριθαριώτη να κατέχει ξεχωριστή θέση στις στιλιστικές της επιλογές.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού επέλεξε την Ελληνίδα σχεδιάστρια και για την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, καθώς το νυφικό της έφερε την υπογραφή του Οίκου Celia Kritharioti.

Με αφορμή, την παρουσίαση της νέας συλλογής Haute Couture στο Παρίσι, η Αλεξάνδρα Νίκα έδωσε το «παρών» στο λαμπερό fashion event, επιλέγοντας ένα mini φόρεμα σε χρυσή απόχρωση, διακοσμημένο με λεπτές μεταλλικές κλωστές και κρόσσια. Το φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο λάμψη, κίνηση και haute couture αύρα.

Η συγκεκριμένη δημιουργία παραπέμπει έντονα σε glamorous εμφανίσεις του Old Hollywood, με τη λάμψη του χρυσού να θυμίζει τις εμβληματικές βραδιές της χρυσής εποχής του κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα statement κομμάτι, που συνδυάζει θηλυκότητα, δυναμισμό και διαχρονική κομψότητα.

Τα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισής της κινήθηκαν σε πιο minimal γραμμές, αφήνοντας το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ολοκλήρωσε το look της με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και ένα μακρύ μαύρο πανωφόρι, επιλέγοντας καθαρές γραμμές και διαχρονικά αξεσουάρ.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφία από την εμφάνισή της στα social media, ποζάροντας σε παριζιάνικο φόντο που ανέδειξε ακόμα περισσότερο τη λάμψη του συνόλου. Το στιγμιότυπο απέσπασε θετικά σχόλια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της θέση ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες Ελληνίδες.

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στο Παρίσι για την παρουσίαση της συλλογής Celia Kritharioti SS26: Old Hollywood, μια συλλογή εμπνευσμένη από τη Χρυσή Εποχή του Hollywood, όταν το glamour και η γυναικεία ενδυνάμωση άρχισαν να αποτυπώνονται έντονα μέσα από τη μόδα.

Με το συγκεκριμένο show, η Σίλια Κριθαριώτη πραγματοποίησε και το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού οίκου.