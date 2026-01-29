Κριθαριώτη: Στο star.gr μετά την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Λίγο μετά το εντυπωσιακό της show στο Παρίσι, η Σίλια Κριθαριώτη μιλά στη Μαρία Δεναξά, δημοσιογράφο και ανταποκρίτρια του Star στο Παρίσι, η οποία εξασφάλισε αποκλειστική συνέντευξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας για το star.gr.

Με ειλικρίνεια, η δημιουργός αναφέρεται στη δημιουργική διαδικασία, την έμπνευση πίσω από τη νέα της συλλογή, αλλά και στο επόμενο μεγάλο της βήμα.

Παρά τη διεθνή επιτυχία και τα θερμά σχόλια που απέσπασε το Haute Couture show της, η ίδια παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη διαδικασία της δημιουργίας.

Όπως εξομολογείται, η μεγαλύτερη χαρά της δεν έρχεται με το χειροκρότημα στο τέλος του ντεφιλέ, αλλά με την πορεία μέχρι εκεί. «Είμαι χαρούμενη όταν κάνω τη διαδικασία να ετοιμάσω μία κολεξιόν. Όταν έχει τελειώσει, είναι κάτι σαν να τελειώνει και να αρχίζει κάτι άλλο. Το έχω ήδη βαρεθεί», λέει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία είναι για εκείνη μια διαρκής ανάγκη και όχι ένας τελικός προορισμός.

Η έμπνευση για τη συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026 ήρθε σχεδόν ενστικτωδώς. Όπως εξηγεί η ίδια, η πρώτη της επίσημη συμμετοχή ως Προσκεκλημένο Μέλος (Membre Invité) στο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode ήταν καθοριστική.

«Ήθελα να δώσω έμφαση στη θηλυκότητα και τη λάμψη της γυναίκας. Και τότε το μυαλό μου πήγε σε όλες αυτές τις θηλυκές γυναίκες της εποχής του Old Hollywood», αναφέρει.

Για τη Σίλια Κριθαριώτη, η λάμψη δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, αλλά στάση ζωής — κάτι που, όπως πιστεύει, οι γυναίκες έχουν σε έναν βαθμό χάσει με τα χρόνια.

Celia Kritharioti: Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Με αυτό το όραμα, η Ελληνίδα σχεδιάστρια παρουσίασε τη νέα της συλλογή στο Παρίσι, στο εμβληματικό Pavillon Cambon, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής.

Το show παρακολούθησαν από την πρώτη σειρά σημαντικές προσωπικότητες της μόδας και της τέχνης, ανάμεσά τους και η Carla Bruni, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του οίκου Celia Kritharioti.

Οι δημιουργίες απέπνεαν κινηματογραφική κομψότητα και διαχρονική πολυτέλεια. Αέρινες σιλουέτες από τούλι και σιφόν, εντυπωσιακά μακριά πέπλα, κρόσσια, περίτεχνα απλικέ από φλοράλ δαντέλα, αλυσίδες από κρύσταλλα και ροζέτες από οργάντζα συνέθεσαν μια συλλογή που ανέδειξε την υψηλή ραπτική στην πιο εκλεπτυσμένη της μορφή. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τεχνογνωσία των petites mains του οίκου, αλλά και η συνεργασία με ιστορικά παριζιάνικα ατελιέ, όπως τα Maison Lemarié και Maison Lesage.

Η παρουσία του οίκου Celia Kritharioti στο επίσημο καλεντάρι της Haute Couture αποτελεί ιστορική κατάκτηση για την ελληνική μόδα. Ο παλαιότερος ελληνικός οίκος υψηλής ραπτικής, με έτος ίδρυσης το 1906, βρίσκεται πλέον δίπλα σε ονόματα όπως Chanel, Dior και Valentino — μια θέση που διεκδικούν κάθε χρόνο εκατοντάδες οίκοι διεθνώς.

Όσο για το μέλλον, η Σίλια Κριθαριώτη κοιτά ήδη μπροστά. Το επόμενο ντεφιλέ της είναι προγραμματισμένο για την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου και θα αφορά τη συλλογή Χειμώνας 2026–2027. «Κάτι έχω σκεφτεί», λέει με νόημα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η δημιουργική της πορεία δεν σταματά ποτέ.

Μετά το τέλος του show, η σχεδιάστρια φωτογραφήθηκε με τα μοντέλα της αλλά και με τις κόρες της και με τον σύζυγό της Νίκο Τσάκο.

H Σίλια Κριθαριώτη με τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο και τις κόρες τους

Η Σίλια Κριθαριώτη αποδεικνύει ότι η διεθνής επιτυχία μπορεί να συνυπάρχει με προσωπική ισορροπία, όραμα και αυθεντικότητα.