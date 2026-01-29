Κριθαριώτη: Στο star.gr μετά την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 00:10 MasterChef: Η είσοδος της 2ης μπριγάδας στο άλλο σπίτι του διαγωνισμού!
30.01.26 , 00:05 MasterChef: Ποιος δεν πήρε το εισιτήριο για το σπίτι;
29.01.26 , 23:52 Ρίγη συγκίνησης στο ΟΑΚΑ: Ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη των 7 «αετόπουλων»
29.01.26 , 23:45 MasterChef: Ποιος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο της ημέρας;
29.01.26 , 23:08 Τροχαίο Ρουμανία: «O Κωνσταντίνος δε γνωρίζει για τον χαμό των φίλων του»
29.01.26 , 22:48 Κριθαριώτη: Στο star.gr μετά την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
29.01.26 , 22:44 «Γαϊτανάκι» εγκληματικής αμέλειας η τραγωδία με τις 5 νεκρές στη Βιολάντα
29.01.26 , 22:36 Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα για τις κινήσεις του καϊκιού
29.01.26 , 22:30 MasterChef: Η δοκιμασία αποχώρησης με πρωταγωνιστή το κρεμμύδι
29.01.26 , 22:25 MasterChef: Η δοκιμασία κρέπας που έδωσε τη λευκή ποδιά
29.01.26 , 22:20 MasterChef: Το κεφτεδάκι που έκρινε τη μονομαχία Μιχάλη – Άγγελου
29.01.26 , 22:16 Φωτεινή Πετρογιάννη: Συγκινεί η φωτογραφία με τον εκλιπόντα πατέρα της
29.01.26 , 22:12 MasterChef: Πέτρος VS Παναγιώτης: Ποιος πήρε τη λευκή ποδιά;
29.01.26 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
29.01.26 , 22:08 MasterChef: Μάριος VS Άρης: Ποιος έβρασε καλύτερα τα ζυμαρικά
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Ελεονώρα Μελέτη: Ο λόγος που έκανε ωοκατάψυξη στα 38 της χρόνια
Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο μετά το εντυπωσιακό της show στο Παρίσι, η Σίλια Κριθαριώτη μιλά στη Μαρία Δεναξά, δημοσιογράφο και ανταποκρίτρια του Star στο Παρίσι, η οποία εξασφάλισε αποκλειστική συνέντευξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας για το star.gr.

Με ειλικρίνεια, η δημιουργός αναφέρεται στη δημιουργική διαδικασία, την έμπνευση πίσω από τη νέα της συλλογή, αλλά και στο επόμενο μεγάλο της βήμα.

Παρά τη διεθνή επιτυχία και τα θερμά σχόλια που απέσπασε το Haute Couture show της, η ίδια παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη διαδικασία της δημιουργίας.

Όπως εξομολογείται, η μεγαλύτερη χαρά της δεν έρχεται με το χειροκρότημα στο τέλος του ντεφιλέ, αλλά με την πορεία μέχρι εκεί. «Είμαι χαρούμενη όταν κάνω τη διαδικασία να ετοιμάσω μία κολεξιόν. Όταν έχει τελειώσει, είναι κάτι σαν να τελειώνει και να αρχίζει κάτι άλλο. Το έχω ήδη βαρεθεί», λέει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία είναι για εκείνη μια διαρκής ανάγκη και όχι ένας τελικός προορισμός.

Κριθαριώτη: Στο star.gr μετά την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η έμπνευση για τη συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026 ήρθε σχεδόν ενστικτωδώς. Όπως εξηγεί η ίδια, η πρώτη της επίσημη συμμετοχή ως Προσκεκλημένο Μέλος (Membre Invité) στο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode ήταν καθοριστική.

«Ήθελα να δώσω έμφαση στη θηλυκότητα και τη λάμψη της γυναίκας. Και τότε το μυαλό μου πήγε σε όλες αυτές τις θηλυκές γυναίκες της εποχής του Old Hollywood», αναφέρει.

Για τη Σίλια Κριθαριώτη, η λάμψη δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, αλλά στάση ζωής — κάτι που, όπως πιστεύει, οι γυναίκες έχουν σε έναν βαθμό χάσει με τα χρόνια.

Celia Kritharioti: Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Με αυτό το όραμα, η Ελληνίδα σχεδιάστρια παρουσίασε τη νέα της συλλογή στο Παρίσι, στο εμβληματικό Pavillon Cambon, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής.

Το show παρακολούθησαν από την πρώτη σειρά σημαντικές προσωπικότητες της μόδας και της τέχνης, ανάμεσά τους και η Carla Bruni, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του οίκου Celia Kritharioti.

Οι δημιουργίες απέπνεαν κινηματογραφική κομψότητα και διαχρονική πολυτέλεια. Αέρινες σιλουέτες από τούλι και σιφόν, εντυπωσιακά μακριά πέπλα, κρόσσια, περίτεχνα απλικέ από φλοράλ δαντέλα, αλυσίδες από κρύσταλλα και ροζέτες από οργάντζα συνέθεσαν μια συλλογή που ανέδειξε την υψηλή ραπτική στην πιο εκλεπτυσμένη της μορφή. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τεχνογνωσία των petites mains του οίκου, αλλά και η συνεργασία με ιστορικά παριζιάνικα ατελιέ, όπως τα Maison Lemarié και Maison Lesage.

Η παρουσία του οίκου Celia Kritharioti στο επίσημο καλεντάρι της Haute Couture αποτελεί ιστορική κατάκτηση για την ελληνική μόδα. Ο παλαιότερος ελληνικός οίκος υψηλής ραπτικής, με έτος ίδρυσης το 1906, βρίσκεται πλέον δίπλα σε ονόματα όπως Chanel, Dior και Valentino — μια θέση που διεκδικούν κάθε χρόνο εκατοντάδες οίκοι διεθνώς.

Όσο για το μέλλον, η Σίλια Κριθαριώτη κοιτά ήδη μπροστά. Το επόμενο ντεφιλέ της είναι προγραμματισμένο για την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου και θα αφορά τη συλλογή Χειμώνας 2026–2027. «Κάτι έχω σκεφτεί», λέει με νόημα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η δημιουργική της πορεία δεν σταματά ποτέ.

Μετά το τέλος του show, η σχεδιάστρια φωτογραφήθηκε με τα μοντέλα της αλλά και με τις κόρες της και με τον σύζυγό της Νίκο Τσάκο.

Κριθαριώτη: Στο star.gr μετά την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

H Σίλια Κριθαριώτη με τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο και τις κόρες τους

Η Σίλια Κριθαριώτη αποδεικνύει ότι η διεθνής επιτυχία μπορεί να συνυπάρχει με προσωπική ισορροπία, όραμα και αυθεντικότητα.

Κριθαριώτη: Στο star.gr μετά την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΗΛΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ
 |
CELIA KRITHARIOTI
 |
ΣΙΛΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top