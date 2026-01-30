Σίλια Κριθαριώτη: Η νέα haute couture συλλογή που παρουσίασε στο Παρίσι

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη παρουσίασε τη συλλογή της για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026 στην γαλλική πρωτεύουσα και εντυπωσίασε. Το θέμα ήταν το Old Hollywood, καθώς η κινηματογραφική λάμψη βρίσκεται στην καρδιά της συλλογής.

Για πρώτη φορά, Ελληνίδα δημιουργός πραγματοποίησε το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, ενός εξαιρετικά κλειστού και αυστηρά επιλεγμένου κύκλου που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας υψηλής ραπτικής, όπως οι ιστορικοί οίκοι Dior και Yves Saint Laurent.

Η ένταξη αυτή αποτελεί κορυφαία διεθνή αναγνώριση και επιβεβαιώνει τη δυναμική άνοδο της Σίλιας Κριθαριώτη στη διεθνή σκηνή της Haute Couture.

Η συλλογή Celia Kritharioti Couture Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι και σηματοδότησε ένα καθοριστικό κεφάλαιο για τον παλαιότερο οίκο υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1906.

Η Σίλια Κριθαριώτη μίλησε στη Μαρία Δεναξά, δημοσιογράφο και ανταποκρίτρια του Star στο Παρίσι, η οποία εξασφάλισε αποκλειστική συνέντευξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας για το star.gr.

«Είμαι χαρούμενη όταν κάνω τη διαδικασία να ετοιμάσω μία κολεξιόν. Όταν έχει τελειώσει, είναι κάτι σαν να τελειώνει και να αρχίζει κάτι άλλο. Το έχω ήδη βαρεθεί», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία είναι για εκείνη μια διαρκής ανάγκη και όχι ένας τελικός προορισμός.

Η νέα δημιουργική πρόταση αντλεί έμπνευση από τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ, μια περίοδο που ταυτίστηκε με τη γέννηση του glamour και την ανάδειξη της γυναικείας εικόνας μέσα από τον κινηματογράφο.

Η κινηματογραφική αισθητική βρίσκεται στον πυρήνα της συλλογής, η οποία βασίζεται στο παραδοσιακό couture savoir-faire και στη χειροποίητη δημιουργία. Από το ατελιέ του οίκου στην Αθήνα μέχρι το Παρίσι, η λάμψη, τα φτερά και η φαντασία μεταφράζονται σε μια σύγχρονη γλώσσα υψηλής αισθητικής και δεξιοτεχνίας.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Pavillon Cambon, το οποίο διαμορφώθηκε σε σκηνικό κινηματογραφικής πρεμιέρας. Μαύρες βελούδινες κουρτίνες πλαισίωναν την αίθουσα, ενώ το catwalk καλύφθηκε με ατελείωτα μέτρα λευκού σιφόν, δημιουργώντας ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Τα μοντέλα εμφανίστηκαν κατεβαίνοντας τα σκαλιά, μεταφέροντας τον αέρα του Old Hollywood στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι δημιουργίες συνδύαζαν πολυτέλεια και λεπτότητα, με έμφαση στη θηλυκότητα και τον δυναμισμό. Κρόσσια, φτερά και φίνα χειροποίητα κεντήματα από δαντέλα ανέδειξαν την υψηλή ραπτική στην πιο κλασική και αυθεντική της μορφή. Κυρίαρχα χρώματα ήταν το μαύρο και το λευκό, ενώ τη χρωματική παλέτα συμπλήρωσαν αποχρώσεις χρυσού, κίτρινου, aqua και ροζ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους όγκους και τις σιλουέτες. Φορέματα από ταφτά, μεταξωτό σατέν και οργάντζα έμοιαζαν να αψηφούν τη βαρύτητα, ενώ αέρινες δημιουργίες από τούλι συνδυάστηκαν με εντυπωσιακές κάπες και διάφανα πέπλα που προσέδωσαν κίνηση και θεατρικότητα. Η συλλογή περιλάμβανε μια σειρά μεγαλοπρεπών βραδινών φορεμάτων, εμπνευσμένων από τις ντίβες της μεγάλης οθόνης, με γραμμές που σμιλεύουν το σώμα και διακριτικά cut-outs.

Το φινάλε του show ανήκε σε μια νυφική δημιουργία από αιθέριο λευκό μεταξωτό τούλι, διαμέτρου τριών μέτρων, με χειροποίητα κεντημένες δαντέλες. Η εμφάνιση της νύφης ολοκλήρωσε την παρουσίαση με μια εικόνα καθαρής ποίησης και διαχρονικής κομψότητας.

Η παρουσία της Σίλιας Κριθαριώτη στο επίσημο πρόγραμμα της Haute Couture δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και ορόσημο για την ελληνική μόδα συνολικά, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική δημιουργία μπορεί να διεκδικήσει ισότιμα θέση στο παγκόσμιο στερέωμα της υψηλής ραπτικής.