«Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!

«Έπεσε» η γραμμή της Άμεσης Δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας (100) λόγω τεχνικού προβλήματος!

Όπως μετέδωσε η αστυνομική συνττάκτρια του Star Κατερίνα Μαστραντωνάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η τηλεφωνική γραμμή αντικαταστάθηκε προσωρινά από το 112 του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης,

Τελικά, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από την Ελληνική Αστυνομία, το πρόβλημα το οποίο οφειλόταν σε βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο αποκαταστάθηκε και το 100 της Άμεσης Δράσης λειτουργεί πλέον κανονικά εκ νέου,

