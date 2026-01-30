«Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!

Αποκαταστάθηκε μετά από προσωρινή αντικατάσταση από το 112

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
30.01.26 , 20:15 Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»
30.01.26 , 20:05 Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
30.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;
30.01.26 , 19:32 Έκπληξη! Σε αυτή τη δραματική σειρά «εισβάλλει» η Σίσσυ Χρηστίδου
30.01.26 , 19:25 Σύντομη δοκιμή του νέου Renault Clio στην Ελλάδα
30.01.26 , 19:19 Μητσοτάκης: Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου
30.01.26 , 18:36 Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον
30.01.26 , 18:35 Cash or Trash: Ο Θάνος Μαρίνης διαπραγματεύεται σκληρά για το κιονόκρανο
30.01.26 , 18:26 Τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για επίθεση
30.01.26 , 18:04 Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης αγόρασε στη διπλή τιμή το φωτιστικό
30.01.26 , 18:00 Ελένη Βουλγαράκη: Έβαλε τα κλάματα στην τελευταία ραδιοφωνική της εκπομπή
30.01.26 , 17:53 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Μαστραντωνάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Βλάβη στο κέντρο του 100
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Έπεσε» η γραμμή της Άμεσης Δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας (100) λόγω τεχνικού προβλήματος! 

Όπως μετέδωσε η αστυνομική συνττάκτρια του Star Κατερίνα Μαστραντωνάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η τηλεφωνική γραμμή αντικαταστάθηκε προσωρινά από το 112 του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης,

Τελικά, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από την Ελληνική Αστυνομία, το πρόβλημα το οποίο οφειλόταν σε βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο αποκαταστάθηκε και το 100 της Άμεσης Δράσης λειτουργεί πλέον κανονικά εκ νέου,   
  

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top