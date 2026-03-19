Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με την πιο hot puffy bag της σεζόν- Πόσο κοστίζει;

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα με τις στιλιστικές της επιλογές και αυτή τη φορά επένδυσε σε μια τσάντα που αποτελεί ήδη fashion statement.

Η παρουσιάστρια έκανε μια εμφάνιση στο Instagram με μια εντυπωσιακή oversized puffy τσάντα από τον εμβληματικό οίκο Maison Margiela, επιβεβαιώνοντας την αγάπη της για τα luxury pieces με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Το σχέδιο ξεχωρίζει χάρη στην καπιτονέ, «φουσκωτή» υφή του, ενώ η minimal ετικέτα με τους αριθμούς στο μπροστινό μέρος σήμα κατατεθέν του brand δίνει αυτό το ανεπιτήδευτο cool αποτέλεσμα που λατρεύουν οι fashion insiders.

Η συγκεκριμένη τσάντα ανήκει στη φιλοσοφία της σειράς Glam Slam, που έχει αγαπηθεί για την άνεση αλλά και τη μοναδική αισθητική της. Με ευρύχωρο εσωτερικό και μοντέρνα γραμμή, αποτελεί ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας, από casual εμφανίσεις μέχρι πιο προσεγμένα looks.

Κάνοντας μία γρήγορη αναζήτηση για το πόσο μπορεί να κοστίζει η συγκεκριμένη τσάντα, πρέπει να σας πούμε ότι η παρουσιάστρια ξόδεψε 2.100 ευρώ, προκειμένου να την έχει στη συλλογή της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τη συνδύασε με total black outfit και glossy puffer jacket, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στο cozy και το high fashion. Άλλωστε, τα oversized αξεσουάρ είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, και η ίδια δείχνει να τις υιοθετεί με τον πιο κομψό τρόπο.

Για ακόμα μία φορά, η επιλογή της αποδεικνύει πως το στιλ βρίσκεται στις λεπτομέρειες και ένα δυνατό αξεσουάρ μπορεί να απογειώσει ακόμη και το πιο απλό outfit.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εμφάνισή της, επιλέγοντας πάντα κομμάτια που αναδεικνύουν το προσωπικό της στιλ και ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας.

Από τα καθημερινά της looks μέχρι τις πιο προσεγμένες εμφανίσεις της, φροντίζει κάθε λεπτομέρεια, αποδεικνύοντας πως η αισθητική και η κομψότητα αποτελούν βασικό στοιχείο της εικόνας της.